محمد صلاح ينام على أرضية الطائرة (فيديو)

مدن – نشر تشامبرلين، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، فيديو يظهر خلاله النجم المصري محمد صلاح نائمًا على الأرض في الطائرة خلال تنقل الفريق من ليفربول إلى مدريد لإقامة معسكر إعداد لنهائي دوري أبطال أوروبا.

وجاء تصوير الفيديو، خلال رحلة فريق ليفربول إلى مدينة ماربيلا بإقليم ملقا الإسباني، والتي اتخذها “الريدز” معسكرا له حتى نهاية الأسبوع، استعدادا لمواجهة توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويواجه ليفربول توتنهام مطلع يونيو المقبل، في نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب “واندا ميتروبوليتانو”، بالعاصمة الإسبانية “مدريد”. -(وكالات)