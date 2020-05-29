الموجز

محمد عبد القادر محمد مكحل (أبو جاسم) في ذمة الله

منذ 3 ساعات

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“يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي” صدق الله العظيم

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى آل مكحل وبدير والشولي في الأردن وفلسطين والمهجر ببالغ الحزن وعميق الأسى المرحوم بإذن الله محمد عبدالقادر محمد مكحل (أبو جاسم) ، شقيق كل من إبراهيم (أبو عاهد)، ومصطفى (أبو ماهر)، وتوفيق (أبو مهند)، والمرحومة آمنة، ورشدية، ورشيدة، ووالد كل من جاسم وهيثم وإيهاب ورامي، وصبحية وسماح وإيناس.

الذي انتقل الى رحمة الله تعالى فجر اليوم الجمعة الموافق 29/05/2020 عن عمر يناهز أربعة وسبعين عاما.

وقد تم تشييع جثمانه الطاهر إلى مثواه الأخير اليوم الجمعة في مقبرة العائلة في سحاب.

ونظرا للظروف الراهنة تقبل التعازي برقيا/ هاتفيا أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

لا أراكم الله مكروها بعزيز

إنا لله وإنا إليه راجعون

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