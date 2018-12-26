“محمودية” تحصد 3 جوائز في النصف الأول

عمان- حصدت محمودية موتورز -الوكيل الرسمي والحصري لسيارات جاكوار ولاند روفر في المملكة- ثلاث جوائز من قبل جاكوار ولاند روفر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في النصف الأول من بين 17 وكيلا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتضمنت الجوائز؛ جائزتي التميز في الخدمة، وجائزة مستشار خدمات ما بعد البيع.

وتم تقديم جائزتي التميز في الخدمة إلى محمودية موتورز للسنة الرابعة على التوالي تقديرا لخدمة العملاء الاستثنائية؛ حيث احتلت المركز الأول لعلامتيها التجاريتين “جاكوار” و”لاند روفر”. وقد منحت الجائزة بناء على معايير تم أخذها بعين الاعتبار، كقياس معايير الأداء لوكلاء السيارات، وتوفير تجربة فريدة في خدمة العملاء، وهو الأمر الذي تؤمن به محمودية موتورز، ليكون حلقة الوصل بينها وبين عملائها. أما بالنسبة لجائزة مستشار خدمات ما بعد البيع، فقد احتلت محمودية موتورز أيضا المركز الأول للعلامة التجارية “جاكوار” تقديرا لعلاقاتها المتميزة مع العملاء، الأمر الذي انعكس في ردود العملاء على موقع برنامج الولاء للوكيل.