“محمودية” تطلق عروضا على قطع الغيار والإكسسوارات



عمان – في إطار حرص الشركة المستمر على تقديم أفضل العروض لعملائها، أطلقت محمودية موتورز – الوكيل الرسمي والحصري لسيارات جاكوار ولاند روﭬر في المملكة – عروضا خاصة على قطع الغيار والإكسسوارات تمتد حتى نهاية شهر آذار، وتشمل خصما مقداره 45 % على قطع الغيار لطرازات جاكوار:S-Type ،X-Type ، XF و XJ 2013 فما دون، ورينج روﭬر ورينج روﭬر سبورت 2013 فما دون، فضلا عن عروض على جميع قطع غيار رينج روﭬر 3LR ورينج ررفر2LR، وخصما يصل إلى 40 % على إكسسوارات جاكوارF-Pace وطرازات رينج روفر ورينج روفر سبورت مع التركيب وكفالة لمدة ثلاث سنوات.

ومن الجدير بالذكر، أن العرض يسري حاليا في مقر محمودية موتورز الكائن في شارع المدينة المنورة، والذي يوفر خدمات البيع وما بعد البيع، بالإضافة إلى قطع الغيار الأصلية كما يحتوي على مساحات مخصصة للسيارات المستعملة المعتمدة من العلامة التجارية.