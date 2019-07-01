“محمودية” توفر فرصة استرداد 100 % من قيمة الفائدة عند تمويل المركبة

عمان – أعلنت محمودية موتورز – الوكيل الرسمي والحصري لسيارات جاكوار ولاند روڤر في الأردن – عن عرضها الجديد على سيارة الصالون الریاضیة جاكوار XE وجاكوار XF ذات التصميم الجريء وأيضاً على سیارة الدفع الرباعي جاكوارF-PACE وأول سیارة ریاضیة متعددة الاستخدامات جاكوارE-PACE .

ويتيح العرض الجديد – المتاح حتى نفاد الكمية – لعشاق العلامة التجارية أن يستردوا لغاية 100 % من قيمة الفائدة نقدا عند تمويل المركبة عن طريق أي بنك.

وعن العرض الجديد، تحدث السيد عبد المجيد حيدر- المدير العام لمحمودية موتورز – قائلا:” نسعى دائما في محمودية موتورز إلى تقديم خيارات متنوعة لعملائنا الأعزاء بهدف تسهيل حياتهم، مما يخلق علاقة مبنية على الشفافية والمصداقية”. وأضاف:”لإيماننا بأن راحة العميل ورضاه تأتي في المرتبة الأولى من سلم أولوياتنا، قدمنا هذا العرض الذي نهدف من خلاله لإزالة عبء الفائدة عن العميل وهموم سدادها ليتمتع بتجربة قيادة لا تضاهى، تجمع بین الإثارة والكفاءة”.

ومن الجدير ذكره أن برنامج ضمان جاكوار يقدم صيانة مجانية شاملة لمدة 5 سنوات مع قطع الغيار الأصلية وضمان استبدال من الوكيل، بالإضافة إلى خدمة المساعدة على الطريق، فضلاً عن أن العرض يسري حاليا في مقر محمودية موتورز الجديد كليا والكائن في شارع المدينة المنورة، والذي يوفّر خدمات البيع وخدمات ما بعد البيع، بالإضافة إلى قطع الغيار.