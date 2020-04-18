“محمودية موتورز” تتبرع بـ200 ألف دينار لـ”همة وطن”

عمّان – تبرعت شركة محمودية موتورز – الوكيل الرسمي والحصري لسيارات جاكوار ولاند روفر في المملكة – بمبلغ 200.000 دينار لصالح صندوق “همة وطن” الذي أعلن رئيس الوزراء عمر الرزاز عن إنشائه بموجب أمر الدفاع رقم (4)، لدعم المجهود الوطني لمكافحة وباء فيروس كورونا، ومواجهة آثاره.

ويأتي هذا التبرع انطلاقا من المسؤولية الوطنية والاجتماعية للشركة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ودعما لمساعي الحكومة الأردنية الجبارة في منع انتشار الفيروس في المملكة واحتوائه. وتحدث السيد محمود ملحس، رئيس مجلس إدارة “مجموعة محمودية”، قائلاً: “الأردن يعتبر من الدول النامية الفقير بموارده إلا أنه غني بإنسانه الأردني وأجهزته الأمنية وجيشه وقيادته الحكيمة ذات الرسالة الهاشمية، لذا يجب على جميع الجهات، الخاصة منها والعامة، الوقوف معا للتصدي لهذا الوباء ودعم الاقتصاد الأردني تنفيذا للرؤى الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني المعظم حفظه الله، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ أردننا الحبيب من كل مكروه.”