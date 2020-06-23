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“محمودية موتورز” تطلق عروضا على إكسسوارات “جاكوار ولاند روفر”

منذ 36 دقيقة

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عمان – أطلقت محمودية موتورز – الوكيل الرسمي والحصري لسيارات جاكوار ولاند روفر في المملكة – مؤخراً عروضاً خاصة على الإكسسوارات تمتد حتى نهاية شهر حزيران، وتشمل خصما مقداره 20% على إكسسوارات: رينج روڤر، رينج روڤر سبورت، لاند روڤر ديسكڤري، جاكوار E-PACE وجاكوار F-PACE.
وتشمل الإكسسوارات المتاحة ضمن العرض تشكيلة فريدة من ضمنها: العتبات الجانبية القابلة للطي، العتبات الجانبية الثابتة، سجاد الأرضيات، حيّز التحميل، مبدلات السرعة، الدوّاسات الرياضية … وغيرها المزيد، وهي مصنوعة ومختبرة حسب معايير مصنّع السيارات، فضلاً عن أن كافة القطع تأتي مع ضمان شامل. ومن الجدير بالذكر، أن العرض متوفّر حالياً في مقرّ محمودية موتورز الكائن في شارع المدينة المنورة، الذي يطبّق أعلى معايير التعقيم تماشياً مع توجيهات الحكومة الصادرة عن مجلس الوزراء، وحفاظاً على صحة وسلامة العملاء.

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