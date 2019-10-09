شركات وأعمال

“محمودية موتورز” تقيم حفل استقبال لعملائها

منذ ساعة واحدة
"محمودية موتورز" تقيم حفل استقبال لعملائها

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عمان- استكمالاً لاحتفالاتها بمناسبة افتتاح المعرض الجديد، تستضيف محمودية موتورز – الوكيل الرسمي والحصري لسيارات جاكوار ولاند روفر في المملكة – وعلى مدى أربعة أيام من 8 – 11/10/2019 من الساعة الخامسة وحتى الثامنة مساءً، عملاءها وعشاق العلامة التجارية “جاكوار لاند روفر”، ضمن حفل استقبال في مقر الشركة الجديد.
وأقيم الحفل لتعريف عملاء الشركة بالموقع المميز الذي يوفّر خدمات البيع وما بعد البيع، بالإضافة إلى قطع الغيار، وذلك ضمن استراتيجية محمودية موتورز التي تحرص على مواصلة تقديم أعلى مستويات الجودة في خدمة العملاء، وتزويدهم بتجربة لا مثيل لها من جاكوار ولاند روفر.

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