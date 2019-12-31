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محمود عابدين الرياضي الأردني الأبرز للعام 2019 بحسب “استفتاء الغد”

منذ دقيقة واحدة
محمود عابدين نجم فريق الوحدات لكرة السلة (تصوير أمجد الطويل)

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عمان- الغد- اختار قراء “الغد” نجم نادي الوحدات لكرة السلة، محمود عابدين، الرياضي الأردني الأبرز للعام 2019، عبر استفتاء إلكتروني أجرته الصحيفة عبر موقعها.

وشارك في الاستفتاء الذي امتد على مدار 24 ساعة، (1721) شخصاً، وذلك من خلال الاختيار المباشر لللاعب الأبرز، مع العلم أنه لا يحق للشخص الواحد المشاركة أكثر من مرة واحدة فقط.

وتنافس في الاستفاء 15 اسماً هم (أحمد عبد القادر/مدرب وطني، أحمد عرسان/لاعب النادي الفيصلي، محمود عابدين/ لاعب نادي الوحدات لكرة السلة، إبراهيم بشارات/لاعب فروسية، أحمد أبو غوش/لاعب تايكواندو، موسى التعمري/ لاعب أبويل القبرصي، سعيد النجار/لاعب كاراتيه، جوليانا الصادق/لاعبة تايكواندو، بهاء فيصل/ لاعب نادي الوحدات، أحمد الدويري/لاعب المنتخب الوطني لكرة السلة، صالح الشرباتي/لاعب تايكواندو/ محمد الجعفري/ لاعب كاراتيه، عدي أبو حصوة لاعب كيك بوكسينغ/ راتب العوضات/ مدرب وطني).

وحصل عابدين على المركز الأول بنسبة (62.9%) وبعدد أصوات بلغ (1083)، فيما جاء لاعب الكاراتيه، محمد الجعفري، ثانياً بنسبة (18.2%) وبعدد أصوات بلغ (314)، وفي المركز الثالث لاعب الكيك بوكسينغ، عدي أبو حصوة بنسبة (4.1) وبعدد أصوات بلغ (70).

وحصلت لاعبة التايكواندو جوليانا الصادق، على المركز الرابع بنسبة (2.6) بعدد أصوات (44).

لاعب الكاراتيه محمود الجعفري حل ثانياً في استفتاء الغد
لاعب الكيك بوكسينغ عدي أبو حصوة حل ثالثاً في استفتاء الغد
جوليانا الصادق/لاعبة تايكواندو حصلت على المركز الرابع

وتوزعت النسبة المتبقية على اللاعبين الـ 11 الآخرين.

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