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عباس: المحكمة الدستورية قررت حل المجلس التشريعي

الانتخابات خلال (6) أشهر

منذ 19 دقيقة
الرئيس الفلسطيني محمود عباس- (أرشيفية)

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رام الله- قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس السبت، إن السلطة الوطنية الفلسطينية ملتزمة بقرار بقرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي.

وأشار عباس، إلى أن المحكمة الدستورية أصدرت قراراً بحل المجلس التشريعي والدعوة لانتخابات تشريعية خلال 6 أشهر.

وبين عباس أن المبادرة التي قدمها بشأن المصالحة لم تلق أي استجابة حتى اللحظة، مبيناً أن “حماس” جزءاً  من الشعب الفلسطيني، وأن الاختلاف معها شأن فلسطيني.

وأكد على على موقفه الرافض للحوار مع الإدارة الأميركية باعتبارها طرفاً غير نزيه، مضيفاً: “لن نبيع القدس وستبقى العاصمة الأبدية للشعب الفلسطيني”.- (وفا)

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