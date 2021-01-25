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محمود مرضي يوقع رسميا لعُمان العُماني

منذ ساعة واحدة

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 عمان – الغد – أعلن الموقع الرسمي  لنادي عُمان العماني على موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر”  عن توقيع اللاعب  الأردني محمود مرضي للاعب في صفوفه رسميا .
وكان مرضي قد لعب الموسمين الماضيين مع الجزيرة وتوج بمركز الوصافة بالموسمين ، كما وصل مع الفريق لنهائي منطقة
غرب آسيا بالنسختين الاخيرتين وكان احد اسباب تلك الانجازات .
وسبق لمرضي الاحتراف في العربي الكويتي، كما لعب محليا لفرق الأهلي والفيصلي والجزيرة.

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