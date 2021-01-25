محمود مرضي يوقع رسميا لعُمان العُماني

عمان – الغد – أعلن الموقع الرسمي لنادي عُمان العماني على موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر” عن توقيع اللاعب الأردني محمود مرضي للاعب في صفوفه رسميا .

وكان مرضي قد لعب الموسمين الماضيين مع الجزيرة وتوج بمركز الوصافة بالموسمين ، كما وصل مع الفريق لنهائي منطقة

غرب آسيا بالنسختين الاخيرتين وكان احد اسباب تلك الانجازات .

وسبق لمرضي الاحتراف في العربي الكويتي، كما لعب محليا لفرق الأهلي والفيصلي والجزيرة.

#معا_خلف_العميد

تم مساء اليوم #الأحد بمقر النادي توقيع عقد اللاعب الدولي الأردني #محمود_المرضي، وذلك بحضور #السيد_سعيد_بن_سلطان_البوسعيدي رئيس مجلس إدارة النادي.

كل الأمنيات بالتوفيق للاعب في مشواره مع النادي بإذن الله. pic.twitter.com/EJhygwIHC2 — نادي عُمان (@omanclub42) January 24, 2021