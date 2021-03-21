محمية غابات عجلون تستغل تراجع أعداد الزوار بتطوير مرافقها

عامر خطاطبة

عجلون- رغم انخفاض وتراجع أعداد زوار محمية غابات عجلون، بسبب الإجراءات المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا، إلى حدود النصف مقارنة مع العام 2019، إلا أن المحمية، وفق إدارتها، لم تستغن عن أي من العاملين لديها، وواصلت تطوير مرافقها بزيادة عدد الأكواخ، وعقد البرامج والأنشطة التدريبية.

واكد مدير المحمية عثمان الطوالبة انه يجري العمل حاليا على بناء 15 كوخا جديدا في المحمية بكلفة زهاء نصف مليون دينار بتمويل ودعم من الديوان الملكي العامر.

وبين ان الأكواخ الجديدة ستساهم بتوفير فرص عمل جديدة لأبناء المجتمع المحلي، لتضاف إلى العاملين الحاليين الذين لم يتم الاستغناء عنهم رغم تراجع الزوار بسبب جائحة كورونا، مؤكدا أن استحداث هذه الأكواخ سيساهم مستقبلا في تشجيع السياحة الداخلية وإطالة مدة اقامة الزائر في المحمية بشكل خاص وفي محافظة عجلون بشكل عام.

وقال الطوالبة، إن بناء الأكواخ الجديدة سيساهم برفع الطاقة الاستيعابية لزوار المحمية ، مبينا أنه سيكون منها 10 أكواخ على نظام الطابق الواحد، و5 أكواخ على نظام الطابقين ( دبلوكس ) وذلك لزيادة التنوع للراغبين في الإقامة والمبيت في الأكواخ المتوفرة في المحمية.

وزاد أن عدد الأكواخ الموجودة حاليا في المحمية تبلغ 23 كوخا، مجهزة بكل ما يحتاجه الزائر من خدمات، مبينا أن عدد الأكواخ الكلي بعد الانتهاء من العمل بالأكواخ الحالية سيصبح 38 كوخا.

وثمن الطوالبة، اهتمام جلالة الملك عبد الله الثاني والديوان الملكي العامر على دعمهما الكبير للمحمية ولكل المشاريع في المحافظة، لافتا الى أن المحمية تحظى بدعم ملكي كبير.

وأشار إلى أن بناء الأكواخ الجديدة في المحمية جاء بعد زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني للمحافظة قبل زهاء عامين، حيث أوعز حينها ببناء الأكواخ الجديدة وتقديم كل أشكال الدعم والمساندة للمحمية، لافتا إلى أنه سيتم إفتتاح الأكواخ الجديدة بشكل رسمي خلال شهر تموز(يوليو) المقبل من العام الحالي 2021، بعد انتهاء العمل فيها وتجهيزها.

وأكد الطوالبة أن نسبة عدد زوار المحمية خلال أزمة كورونا إنخفض الى النصف، وأن 90 % من زوار المحمية حاليا هم من الأردنيين ، وباقي زوار المحمية من الدول العربية الخليجية وأوروبا وأميركا.

وقال إن المحمية قامت باستحداث العديد من الخدمات لتشجيع الزوار على زيارة المحمية واطالة مدة اقامة الزائر فيها، وخاصة فيما يتعلق بالعبارة الهوائية والترس الخشبي والممرات داخل المحمية لتشجيع كبار السن وذوي الاعاقة للتجول بكل سهولة داخل المحمية، إضافة الى المزرعة العضوية التي ستتم زراعتها بالمنتجات الريفية العجلونية الصديقة للبيئة والمطعم الذي يقدم خدمات متميزة إضافة للخدمات الأخرى التي تقدم لزوار المحمية.

وبين انه وضمن انشطة مشروع مبادرون تنفذ المحمية حاليا سلسلة برامج تدريبية”تعميم تجربة السياحة البيئية وسياحة المغامرة” في المحمية ومحيطها بدعم من مشروع مبادرون الممول من الاتحاد الأوروبي وینفذ من خلال مؤسسة بلان انترناشونال – مكتب الأردن وشركائھم ( مؤسسة رواد التنمیة، مؤسسة الفنار للریادة الاجتماعیة ومؤسسة یوریكسه الأوروبية)، وبالتعاون مع مركز شابات عجلون.

وبين أنه تم عقد ورشتي عمل الأولى بعنوان التسويق الإلكتروني، والاخرى صناعة الأفلام للترويج السياحي لمحافظة عجلون،حيث شارك بكلتا الورشتين 20 شابة من مركز شابات عجلون ممن تم اختيارهن حسب رغباتهن وميولهن للبرامج التدريبية التي تهدف لبناء قدراتهن ولتمكينهن من تحسين وتطوير منتجاتهن حتى يكن قادرات على استدامة مشاريعهن الصغيرة.

وأكد أهمية دعم الشباب والشابات وتمكينهن بالمهارات التسويق والترويج السياحي من خلال الحرف اليدوية والتسويق الإلكتروني ومهارات التواصل وأهميتها، لافتا إلى ان هذا المشروع جاء لدعم القطاع الشبابي وخصوصا السيدات ليكن قادرات على تطوير مهاراتهن وتحقيق عوائد مادية تمكنهن من تسيير أمورهن المعيشية. وأشار إلى انه سيتم تنفيذ برنامجين خلال شهر آذار(مارس) الحالي، للتدريب على الحرف اليدوية ومهارات الحياة من خلال إشراك 20 مستفيدة من مركز شابات عجلون النموذجي في هذه البرامج التي ستعود بالنفع على سيدات و شابات المنطقة، مؤكدا اهمية اقامة مثل هذه البرامج الهادفة لايجاد شراكات حقيقية لانجاح العمل ايمانا باهمية تكاتف الجهود لتحقيق الهدف وهو إيجاد تنمية مستدامة ذات اثر نافع.