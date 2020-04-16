مخادعة بذرائع شرعية محورة

د. سيف زياد الجنيدي

تُعتبر رابطة المُواطنة أسمى العلاقات البشريّة، باعتبارها علاقة وجدانيّة ذات ثلاثة عناصر: علاقة وجوديّة بالمكان، وعلاقة تفاعليّة بالأشخاص القاطنين بالمكان، وعلاقة حقوقيّة ذات أبعاد شرعيّة بالسّلطة التي ترعى الشّأن العام وتستهدف تحقيق المصلحة العامّة.

برز مؤخراً عبر وسائل التّواصل الاجتماعيّ الحديث أنماط مُخادعة تحت ذرائع شرعيّة مُحوّرة. المُريب بأنماط المُخادعة هذه تستّرها بذرائع حقوقيّةٍ تضرب مفهوم المُواطنة الفاعلة بالعُمق، وتحاول طمس معالم الشّأن العام.

تمرّ المُخادعة هذه بثلاث مراحل، أولها: بناء ثقافة حقوقيّة سطحيّة تنتهج تعزيز وَهم المعرفة، وثانيها: تحفيز الغرائز والمكبوتات البشريّة عبر الإيهام باستحالة مواجهة التّحديات اليوميّة المُعاشة، ويقول بهذا سيغموند فرويد: «المشاعر المكتومة لا تموت أبداً، إنّها مدفونةٌ وهي على قيد الحياة وستظهر لاحقاً بطرقٍ بشعة»، وصولاً للمرحلة الأخيرة، وهي استغلال الصّنيعة الذهنيّة واستنزافها الدّائم كوسيلة.

من أبرز مظاهر المُخادعة، تبنّي الفردانيّة على حساب المُجتمع، والسّعي إلى التّغيير المُصطنع المُناهض لفكرة الإستدامة بمنهجٍ يتغافل عن معايير التّغيير النهضويّ الذي يجب أن يكون بسياقٍ ذاتيّ وطبيعيّ وتدريجيّ، وانتهاءً بالمُناداة بتمكين المواطنين من مُمارسة الحقوق الفطريّة كوسيلةٍ إيهاميّةٍ وتبريريّة.

إنّ من أكثر صور المُخادعة فتكاً بالمُجتمع، تلك المُخادعة التي تؤسّس لثقافة مُجتمعيّة قائمة على مُغالطةٍ في فهم مبدأ سمو الإرادة الشعبيّة، وممارسة العمل المدنيّ الحقوقيّ ضمن نطاق الرّقابة بأسلوب المُعارضة السلبيّة، وترسيخ وَهم المعرفة بمنظومة حقوق الإنسان بنمطٍ فاقدٍ للمبادئ والمعايير الحقوقيّة، بصورة تؤدي إلى فردنة الحقوق وإخراجها من إطارها الاجتماعيّ التنظيميّ، واعتبارها تحدّياً مع السّلطة السياسيّة وليس سبيلاً لبناء مجتمعٍ ديمقراطيّ.

تكمن خطورة تفاقم هذه الأنماط واستمراريتها في صدع العلاقة الحقوقيّة بين المُجتمع والنّظام السياسيّ، وتحفيز المُناكفة والتّذمر حول المسائل المُتعلّقة بالشّأن العام، بدلاً من اعتبار المُواطن شريكاً في بناء الدّولة والنّهوض بها.

نمتلك في الأردن فرصةً حقيقيةً للتّحول الديمقراطيّ، والنّهوض بالدّولة والارتقاء بها إلى مصاف الدول المُتقدّمة على الأصعدة جميعها بدون استثناء، حيث يكمن جوهر الفرصة بوجود نظام سياسيّ حداثيّ مُتنوّر، وساع للتّحديث بلا قيود تقليديّة، يكفل به الملك حماية الدستور بموجب سلطاته الدستوريّة باعتباره رأس الدّولة، والضّامن لمُستقبل الأمّة بمدلولاتها التاريخيّة المُؤسِسة للدّولة وغير المُقتصِرة على إرادة انتخابيّة مُتغيّرة ومُتقلّبة ورُبّما منقوصة التّمثيل في المجلس النيابيّ.

تتطلّب مُجابهة أخطار أنماط المُخادعة المُستحدثة تكاتفا مجتمعيّا ورسميّا يستهدف تعزيز مفهوم المُواطنة الفاعلة، ومُجابهة خطر قبول الخطابات الشعبويّة التضليليّة وتأييدها، وبناء ثقافةٍ مجتمعيّةٍ مدركةٍ لحقيقة جوهر النّظام الدستوريّ الأردنيّ، وتؤمن بمبادئ دولة الحق، وسُبل تعميق القيم الفضلى والمبادئ الحقوقيّة والنّهوض بها.