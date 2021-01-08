مخاطر الشعبوية.. هناك وهنا

هآرتس

بقلم: أسرة التحرير – 8/1/2021

مسرحية رعب غير مسبوقة وقعت أول من أمس في تلة الكابيتول في واشنطن. رعاع يعد بآلاف الأشخاص، بينهم مسلحون اقتحموا مبنى الكونغرس بهدف تعطيل أجراء اقرار تعيين جو بايدن رئيسا. واستمد الجموع المشاغب الهامه من خطاب الرئيس دونالد ترامب الذي شجع مؤيديه على العمل لاحباط ما وصفه كـ “سرقة الانتخابات” من قبل الديمقراطيين.

من الصعب ان نتصور ضررا أكثر جسامة من هذا بالديمقراطية الأميركية، المؤتمنة على انظمة حكم ديمقراطية، على احترام قرارات المحاكم – التي ردت كل ادعاءات ترامب بالتزوير أو “بالسطو” على الأصوات، وعلى المكانة العليا للكونغرس كممثل للشعب. محاولاته هز الاعمدة الديمقراطية للقوة العظمى التي منحته الرئاسة، أوضحت مخاطر ترامب على بلاده وعلى العالم بأسره.

سجلت الولايات المتحدة أمس على حيطان الكابيتول عنوان تحذير صارخ ضد الصعود العالمي لزعماء شعبويين مع مزايا سلطوية – سياسيين يستعبدون “ارادة الشعب” يسوقون له صيغا عابثة سطحية ضد “النخب”، كل هدفها جمع المزيد من القوة. هذه ظاهرة عالمية واسعة، يجب أن تقلق إسرائيل ايضا. اوجه شبه كثيرة جدا تربط بين ترامب وبنيامين نتنياهو. اساس التحريض لدى نتنياهو أصبح وسلة بلاغية للسياسة؛ اجزاء واسعة من الجمهور يعتبرون في نظره خونة وطابورا خامسا؛ اليسار وصفه كعدو وطني؛ المحاكم ولا سيما محكمة العدل العليا يعرضها بهيئات تتآمر على شخصية الديمقراطية ومحاكمته يصفها كفرية وملاحقة. مؤيدوه استعرضوا منذ الآن قدرتهم على الشغب والمس بمن “لا يسير في التلم” ويبقى على الخط مع املاءات الزعيم – المتهم.

“الشغب العنيف هو النقيض التام للقيم التي يقدسها الأميركيون والإسرائيليون. لا شك عندي ان الديمقراطية الأميركية ستتغلب مثلما حصل دوما”، قال أمس نتنياهو معقبا على التمرد العنيف في واشنطن. ولكن من الأفضل بدلا من التصريحات الاحتفالية ان يهتم نتنياهو بقيم الديمقراطية في إسرائيل التي تحت قيادته، والتي توجد تحت هجمة لا تتوقف بسبب الدمار الذي هو نفسه يزرعه فيها.