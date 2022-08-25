مخاطر لقلة النوم لا تخطر على بال.. إليك أهمها

دبي- لا تغيب أهمية النوم عن بال أحد، إلا أن نتائج الدراسات الأخيرة تشرح أكثر عن مخاطر عدم حصول الجسم على قسط كاف.

فقد توصلت دراسة أميركية جديدة إلى أن فقدان ساعة واحدة من الراحة يقلل من “الرغبة الفطرية لدى البشر في مساعدة بعضهم بعضا”.

وكشف البحث أيضاً أن انخفاض الرغبة بمساعدة الآخرين قد يصل إلى 78 % عند التعب.

ووفق المعلومات، فإن الليالي التي تمر بلا نوم جيد تجعل الإنسان أكثر أنانية.

كما وجدت الدراسة التي أجراها باحثون في الولايات المتحدة، أن فقدان ساعة واحدة فقط من الراحة يمكن أن يقتل رغبة الناس في مساعدة الآخرين، حتى الأقارب والأصدقاء المقربين.

ليال سيئة

وقد لاحظ الفريق أن ليلة سيئة بدت وكأنها تجمد النشاط في جزء الدماغ مسؤول عن تشجيع السلوك الاجتماعي.

وبدوره، قال البروفيسور ماثيو ووكر، المشارك بتأليف الدراسة في جامعة كاليفورنيا، إن النتائج أكدت أن قلة النوم تعمل كمحفز للسلوك الاجتماعي، مما يقلل من الرغبة الفطرية لدى البشر في مساعدة بعضهم بعضا، وقد يصبح الإنسان في هذه الحالة أقل اجتماعية وأكثر أنانية.

كذلك، شرح الفريق أن نقص النوم المزمن يمكن أن يضر بالروابط الاجتماعية وبغرائز الإيثار التي تشكل المجتمع.

وفي إحدى التجارب التي شارك فيها 24 مشاركا، قارن الباحثون الإجابات من الشخص نفسه بعد ليلة مريحة وبعد 24 ساعة من عدم النوم، فكشفت النتائج عن انخفاض بنسبة 78 % في الرغبة بمساعدة الآخرين عند التعب.

سلوك اجتماعي مضاد

ثم أجرى الفريق مسحا دماغيا لهؤلاء المشاركين، ووجدوا أن ليلة قصيرة كانت مرتبطة بانخفاض النشاط في شبكة الدماغ الإدراكي الاجتماعي، وهي منطقة تشارك في السلوك الاجتماعي. فأفاد الباحثون بأن المشاركين كانوا مترددين في مساعدة الأصدقاء والعائلة مثل الغرباء، بما يعني أن قلة النوم أعاقت الدافع لمساعدة الآخرين بغض النظر عما إذا طلب منهم مساعدة الغرباء أو الأقارب المقربين، وهذا يعني أن قلة النوم تؤدي إلى سلوك اجتماعي مضاد للمساعدة له تأثير واسع وعشوائي.-(العربية نت)