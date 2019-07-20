مخالفات بحق مستودعات غاز تشكل تهديدا للسلامة العامة

عمان- الغد – نفذت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن حملة شاملة على مواقع مستودعات توزيع اسطوانات الغاز بواسطة نظام (جي بي اس) شملت 138 مستودعا تم خلالها تحرير مخالفات وامهال أصحابها لحين تصويب أوضاعهم.

واكد رئيس مجلس المفوضين /الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس فاروق الحياري في تصريح صحفي اليوم السبت أهمية الحملة لاعداد خارطة بجميع مواقع مستودعات الغاز العاملة في كافة انحاء المملكة وسعاتها وذلك لتسهيل عملية الوصول الى هذه المستودعات من قبل أصحاب وكالات توزيع أسطوانات الغاز ورفع سوية الرقابة عليها.

وعن فعاليات الحملة قال الحياري ان الهيئة حصرت خلال الحملة التي نفذتها كوادرها خلال الفترة من 9 إلى 18 تموز الحالي عددا من المخالفات التي تشكل تهديدا للسلامة العامة وتخالف شروط ترخيص مستودعات تخزين اسطوانات الغاز ووكالات توزيع اسطوانات الغاز العاملة في المملكة وعددها 138 مستودعا وقد حررت مخالفات بذلك وامهلت أصحابها الفترات الزمنية المناسبة لتصويب أوضاعها.

وأشار الى ان كوادر الهيئة توزعت خلال الحملة على أقاليم المملكة / الوسط ويشمل محافظات ( العاصمة ، الزرقاء ، البلقاء ، مادبا ) وفيه 66 مستودعا والشمال ويشمل محافظات ( اربد، المفرق ، جرش ، عجلون ) وفيه 55 مستودعا واقليم الجنوب ويشمل محافظات ( الكرك، الطفيلة ، معان ، العقبة) وفيه 17 مستودعا.

واكد المهندس الحياري اهمية الحملية في تحديد مواقع هذه المستودعات ووكالات توزيع أسطوانات الغاز ومطابقتها لشروط الموقع وللتحقق من التزام اصحاب مستودعات ووكالات الغاز بمتطلبات وشروط الرخص الممنوحة لهم والتزامهم بمتطلبات السلامة العامة.

وقال ان كوادر الهيئة المشاركة في الحملة شددت على اصحاب المستودعات والوكالات ضرورة الاحتفاظ بصورة عن رخصة المستودع الصادرة عن الهيئة في مكان بارز داخل المستودع، والاحتفاظ بنسخة عن اتفاقية التخزين والامداد الموقعة مع الوكالات المتعاقدة مع المستودع في مكان بارز في المستودع، والاحتفاظ بقائمة اسماء اصحاب وكالات الغاز الموقعة مع المستودعات اتفاقية التخزين والامداد وارقام سيارات التوزيع وانواعها التابعة لهذه الوكالات في مكان بارز في المستودع وعدم بيع أسطوانات الغاز المنزلي في محال البقالة والسوبرماركت وفي الاكشاك التجارية على الشوارع الرئيسية لغايات توزيعها على المواطن لأنها مخالفة يعاقب عليها القانون لخطورتها على السلامة العامة.

كما اكدت كوادر الهيئة المشاركة في الحملة وفقا للمهندس الحياري ضرورة عدم تحميل اي سيارة توزع مادة الغاز الا بعد التحقق من انها استوفت شروط الدفاع المدني ولديها ما يثبت ذلك.

وقال المهندس الحياري ان تنسيقا سيتم مع نقابة المحروقات والمرخص لهم والجهات المعنية لرفع سوية العمل بتوزيع أسطوانات الغاز وتطوير التعليمات الناظمة لعملها ومعالجة التحديات التي تواجه هذا القطاع لضمان الاستمرار بتقديم الخدمة للمواطن بشكل امن ومستدام وبأسهل الطرق.