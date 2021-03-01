مخالفات لطلاب تجمعوا أمام كلية إربد الجامعية

احمد التميمي

إربد- تدخلت الاجهزة الامنية في اربد لضبط تجمعات طلابية فاقت المئات امام البوابة الغربية لكلية اربد الجامعية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية.

وحررت الاجهزة الامنية مخالفات لطلبة لعدم التزامهم بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي والاشتراطات الصحية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وتدافع الطلبة على احد المكتبات الموجودة امام بوابة الكلية لشراء الكتب المخصصة للمواد الدراسية.

وطالب الطلبة رئاسة الكلية بانهاء الوضع القائم في ظل تجمع المئات من الطلبة دون التزامهم بالاشتراطات الصحية وامكانية التسبب باصابات بكورونا بين الطلبة وموظفي الجامعة بعد انتظام الدوام في بعض التخصصات .