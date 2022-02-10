مخالفة وإنذار 17 منشأة سياحية لعدم التزامها بتدابير بكورونا

حررت فرق التفتيش والرقابة التابعة لوزارة السياحة والآثار وللجهات المعنية الأخرى خلال شهر كانون الثاني، إنذارات ومخالفات بحق 17 منشأة سياحية بين مطعم وفندق، لعدم التزامها بالتدابير الوقائية للصحة والسلامة العامة الخاصة بكورونا.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الخميس، إن لجان الكشف نفذت 721 جولة تفتيشية على المنشآت السياحية في جميع محافظات المملكة، وقامت بتنبيه 96 منشأة، مبينة وجود 548 منشأة سياحية ملتزمة بالتدابير الوقائية للصحة والسلامة العامة.

وأكدت الوزارة أن لجان الكشف كثفت جولاتها التفتيشية على المنشآت السياحية كافة، وتم اتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين الذين لم يتقيدوا بالإجراءات والشروط التي وضعتها الوزارة، ولم يلتزموا بالدليل الإرشادي الذي عممته والبروتوكولات الوقائية الصادرة من وزارة العمل.

وشددت الوزارة في بيانها، على ضرورة التزام المنشآت السياحية والمتواجدين داخلها بأوامر الدفاع التي تنص على المحافظة على التباعد الجسدي بين الأفراد، وارتداء الكمامات، واعتماد “سند أخضر” لدخول المنشأة.