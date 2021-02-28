مخالفة ولا إغلاق للمطعم “الفرنسي” الذي تواجد فيه الوزيران التلهوني والمبيضين

حمزة دعنا

عمان- علمت “الغد” من مصادر مطلعة أنه تم توجيه مخالفة ولم يتم إغلاق المطعم الذي تواجد به الوزيران الداخلية سمير مبيضين والعدل بسام التلهوني.

وبحسب التفاصيل، فإن المطعم “فرنسي” في منطقة الشميساني، وأثناء حضور الوزيرين الذي لم يستمر وجودهما لأكثر من ساعة بعدها قدمت فرق التفتيش إلى المطعم وقامت بتوجيه المخالفة له.

واكتفى صاحب الدعوة المقاول ضرار الصرايرة بقوله لـ”الغد”، ” كنا ملتزمين بأوامر الدفاع ولم نخرقه أبدا وهنالك استهداف للمدعوين”.

ومن بين المدعويين لحفل العشاء بالإضافة إلى التلهوني ومبيضين حضور وزير أسبق وصاحب مستشفى خاص ومركز طبي ورجالي أعمال.