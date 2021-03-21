مخالفة 3 عيادات طبية وإنذار 26 أخرى في الزرقاء

الزرقاء- خالفت كوادر قسم صحة البيئة والغذاء في مديرية الشؤون الصحية في محافظة الزرقاء3 عيادات طبية وانذرت 26 عيادة أخرى، وذلك أثناء جولاتها الرقابية والتفتيشية خلال الأيام السبعة الماضية.

وبين مدير المديرية الدكتور خليل الرواحنة في تصريح صحفي اليوم الاحد، ان سبب المخالفات والانذارات التي تم تحريرها للعيادات الطبية هو مخالفتها لمعايير الصحة في ادارة وفرز النفايات الطبية، وفقاً لقانون الصحة العامة.

وأضاف ان الكوادر المعنية قامت وخلال نفس الفترة، بإنذار 20 مختبراً طبياً، و10 صالونات تجميل، بينما اغلقت مصنعا واحدا ، وانذرت 18 وخالفت 3 مصانع أخرى، لمخالفتها الاشتراطات والمعايير اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة العاملين فيها.

بترا