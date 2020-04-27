مخالفة 3 محال تجارية بالزرقاء

الزرقاء – خالفت فرق الرقابة والتفتيش التابعة لمديرية صناعة وتجارة وتموين الزرقاء، خلال جولاتها الرقابية والتفتيشية على الأسواق اليوم الاثنين، ثلاثة محال تجارية في الزرقاء.

ووفقا لمدير المديرية عماد البزور، جاءت مخالفة واحدة بسبب زيادة أسعار الخضار عن تلك المحددة من قبل الوزارة، فيما كانت المخالفتان بسبب عدم إعلان أسعار المواد الغذائية والخضار والفواكه.(بترا)