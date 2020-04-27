الزرقاءمحافظات

مخالفة 3 محال تجارية بالزرقاء

منذ 41 دقيقة
إغلاق مؤسسة خالفت معايير السلامة والصحة
إغلاق مؤسسة خالفت معايير السلامة والصحة

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الزرقاء – خالفت فرق الرقابة والتفتيش التابعة لمديرية صناعة وتجارة وتموين الزرقاء، خلال جولاتها الرقابية والتفتيشية على الأسواق اليوم الاثنين، ثلاثة محال تجارية في الزرقاء.
ووفقا لمدير المديرية عماد البزور، جاءت مخالفة واحدة بسبب زيادة أسعار الخضار عن تلك المحددة من قبل الوزارة، فيما كانت المخالفتان بسبب عدم إعلان أسعار المواد الغذائية والخضار والفواكه.(بترا)

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