مخالفة 30 “كوفي شوب” لتقديمها الأرجيلة في عمان

عمان- الغد- قال محافظ العاصمة الدكتور سعد الشهاب انه جرى اليوم الخميس مخالفة 30 مقهى “ كوفي شوب“ جراء تقديمها الأرجيلة الأمر الذي يعد مخالفة لأوامر الدفاع وشروط ومتطلبات الصحة والسلامة العامة.

وفي التفاصيل قال الشهاب إن لجان مختصة من المحافظة والأجهزة الأمنية نفذت يوم أمس الأربعاء جولات تفتيشية في مناطق مختلفة من العاصمة على المحلات حيث تبين للجنة وجود هذه المقاهي المخالفة مؤكدا انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق المخالفين وإغلاق المحلات وتوقيف أصحابها.

وأكد محافظ العاصمة أن الجولات على المحلات مستمرة للتأكد من التزامها بأوامر الدفاع وشروط الصحة العامة.