مخالفة 4 منشآت في عمان لعدم استخدامها تطبيق سند

عمان-الغد- حررت فرق الرقابة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين الخميس، 4 مخالفات لمنشآت شملت مطعما سياحيا وناد رياضي ومركز العاب في عمان لعدم استخدام تطبيق سند والسماح لغير الحاصلين على المطعوم بارتياد المنشأة مخالفة لاوامر الدفاع، كما حررت 44 مخالفة لمواطنين غير ملتزمين باجراءات السلامة العامة.

وأشارت الوزارة إلى انه وبموجب خطة الوصول إلى الصيف الآمن وأوامر الدفاع والبلاغات ذات العلاقة يمنع لغير الحاصلين على الجرعة الاولى من المطعوم ولم يمض عليها 21 يوما دخول المراكز والاكاديميات الرياضية ومراكز اللياقة البدنية والأندية الرياضية ومراكز البلياردو والسنوكر الترويحية الرياضية والمسابح العامة والمسابح الداخلية الموجودة في المنشات الفندقية والمسابح في المجمعات السكنية ودور السينما ومدن الترفيه والتسلية واماكن لعب الاطفال ومراكز الألعاب الكهربائية والالكترونية والمراكز التعليمية والثقافية والتقنية واكاديميات ومراكز التدريب المهني والحمام التركي والشرقي والأندية الصحية واماكن تقديم الارجيلة والملاعب الرياضية وصالات الأفراح ومنشات تنظيم الحفلات.