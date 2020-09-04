مخالفة 5 منشآت تجارية لعدم التزامها بأمر الدفاع في الزرقاء

الزرقاء – قامت كوادر مديرية صناعة وتجارة وتموين محافظة الزرقاء، بتوجيه 16 مخالفة لأمر الدفاع رقم 11، منها مخالفة 5 منشآت تجارية، إضافة إلى 11 مخالفة لمواطنين لم يلتزموا بارتداء الكمامات داخل المنشآت.

وبين مدير المديرية عماد البزور، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ان المخالفات جاءت أثناء الجولات الرقابية والتفتيشية خلال الأيام الأربعة الماضية، والتي شملت محلات لمواد تموينية، ومخابز ومطاعم وملاحم ودواجن، إضافة إلى محلات أخرى للحلويات والخضار والأجهزة الكهربائية والخلوية.