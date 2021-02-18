مخالفة 62 منشأة منها 4 لعدم الالتزام بالسقوف السعرية للدجاج

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عمان-الغد- حررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين اليوم الخميس(62) مخالفة لمنشآت من اصل (575) منشأة تمت زيارتها في إطار الحملات التفتيشية اليومية لمتابعة التزام الأفراد والمنشآت باوامر الدفاع المتعلقة بمتطلبات السلامة والصحة الوقائية وذلك بارتداء الكمامة ومراعاة مسافات التباعد وعدم الاكتظاظ.

وتم مخالفة ٣٦ مواطنا داخل منشآت لعدم ارتداء الكمامة

كما تركز الوزارة في جولاتها على متابعة الالتزام بقانون الصناعة والتجارة حيث تم تحرير ٤ مخالفات بحق محلات تبيع الدجاج الطازج بأعلى من السقف السعري المحدد من قبل الوزارة وبدء بتطبيقه اعتبارا من اليوم الخميس.