مخالفة 64 منشأة و57 شخصا لعدم التزامهم بأوامر الدفاع

عمان – الغد -نفذت الجهات الرقابية المكلفة بمتابعة التزام المنشآت والأفراد بمتطلبات السلامة والصحة الوقائية ووفق ما جاء بأوامر الدفاع 1591 زيارة تفتيشية يوم أمس الخميس.

وبحسب تصريح صحفي لوزارة الصناعة والتجارة والتموين فقد تم مخالفة 64 منشأة و57 مواطنا خلال الحملة التفتيشية ليوم امس الخميس من قبل الجهات الرقابية المكلفة.

وتواصل الجهات الرقابية حملاتها يوميا وبشكل مكثف بما في ذلك يوم الجمعة بعد رفع الحظر.