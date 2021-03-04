مخالفة 67 مواطنا لعدم ارتداء الكمامات

عمان -الغد- حررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين والجهات الرقابية المكلفة بموجب أمر الدفاع 20 بمتابعة التزام المنشآت والأفراد بأوامر الدفاع المتعلقة بالسلامة والصحة الوقائية يوم أمس الاربعاء 31 مخالفة بحق منشآت في عدد من القطاعات.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي اليوم الخميس أنه تم يوم أمس تنفيذ زيارات رقابية لـ 2564 منشاة في مختلف مناطق المملكة وتبين عدم التزام عدد منها بأوامر الدفاع واتخذت الإجراءات اللازمة.

وقد شملت المخالفات محلات سوبر ماركت ومواد تموينية ومطاعم سياحية وكوفي شوب ومنشآت أخرى لمخالفتها أوامر الدفاع المتعلقة بمتطلبات السلامة والصحة الوقائية.

كما تم تحرير مخالفات بحق 67 مواطنا لعدم ارتداء الكمامات.

وقالت الوزارة ان الجولات المكثفة مستمرة لضمان الالتزام بأوامر الدفاع وحماية المواطنين.

وقد نفذت الجهات الرقابية المكلفة بتنفيذ أمر الدفاع 20 (وتشمل 13 وزارة وجهة حكومية) منذ صدور أمر الدفاع 20 وللفترة من 25/10/2020-3/3 /2021 نحو276571 زيارة لمنشآت مختلفة في مختلف مناطق المملكة.

ووفقا للبيانات الإحصائية الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين اليوم الخميس، باعتبارها الجهة المنسقة لعمل الجهات الرقابية بموجب أمر الدفاع 20، فقد تم خلال تلك الفترة مخالفة واغلاق حوالي 4225 منشأة من مختلف القطاعات، فيما تم تحرير مخالفات بحق 6855 مواطنا، لعدم الالتزام بارتداء الكمامة خلال الفترة المشار اليها.