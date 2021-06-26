مخالفة 7 مقاه لتقديمها الأرجيلة داخل الصالات

عمان- الغد- حررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين خلال الثلاثة أيام الماضية وفي كافة محافظات المملكة 83 مخالفة بحق افراد ومنشآت لمخالفة أوامر الدفاع الخاصة بمتطلبات السلامة والصحة الوقائية من وباء كورونا.

وحررت المخالفات بحق 7 مقاهي لتقديم ارجيلة داخل الصالات وعدم ارتداء كمامة للعاملين و 4 مطاعم لذات السبب وعدم الالتزام بمسافات التباعد و فندق ومول ومحل البسة ومحل اكسسوارات ومدينة العاب .

وقامت فرق التفتيش والرقابة في وزارة الصناعة والتجارة والتمون بزيارة 1185 منشأة.