مخالفة 8 محطات محروقات لم تقدم الخدمة للمواطنين

عمان- الغد- أعلنت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن اليوم الاثنين ضبط ثماني محطات محروقات لم تلتزم بتقديم الخدمة من اصل 169 محطة شملتها جولة تفتيشية نفذتها الهيئة للتحقق من التزام المحطات.

وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور حسين اللبون في تصريح صحفي اليوم ان مركز المراقبة والطواريء في الهيئة ومن خلال كوادر الضابطة العدلية نفذ يوم امس الأحد جولة تفتيشية على محطات المحروقات المنتشرة في جميع محافظات المملكة وذلك فور اعلان لجنة تسعير المشتقات النفطية عن أسعار بيع المشتقات النفطية محليا لشهر شباط الجاري.

وحذر الدكتور اللبون محطات المحروقات التي تعزف عن تقديم الخدمة للمواطنين وقال، أن الهيئة لن تتهاون مع أي جهة تخالف التشريعات المعمول بها وستواصل جولاتها التفتيشية وأداء دورها الرقابي للتحقق من مدى التزامها بتقديم الخدمة للمواطنين وفقا للرخص الممنوحة لها.

ودعا اللبون المواطنين للتعاون مع الهيئة والابلاغ عن أي شكاوى حول توافر المشتقات النفطية لدى محطات الوقود من خلال التواصل مع مركز المراقبة والطوارئ في الهيئة العامل على مدار 24 ساعة على هاتف 5805025 /06