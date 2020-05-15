مخالفة 9 محال تجارية في الزرقاء بسبب زيادة الأسعار

الزرقاء – حررت فرق الرقابة والتفتيش التابعة لمديرية صناعة وتجارة وتموين محافظة الزرقاء مخالفات لتسعة محال تجارية ، وذلك أثناء جولاتها الرقابية والتفتيشية عل الأسواق خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وبين مدير المديرية عماد البزور لـ (بترا) ان ست مخالفات كانت بسبب زيادة أسعار الخضار والدجاج المجمد عن تلك التي حددتها الوزارة ، بينما كانت ثلاث مخالفات بسبب عدم تقيد أصحاب المحال بإعلان أسعار المواد الغذائية التي تباع للمواطنين .

وأضاف ان فرق الرقابة والتفتيش، تعمد خلال جولاتها الميدانية اليومية ، إلى توعية المنشآت بقانون الضمان الاجتماعي والمحافظ الإلكترونية ، حيث بلغ عدد المنشآت التي تم توعيتها، خلال نفس الفترة 34 منشأة.

وأكد البزور توفر كميات كبيرة من المواد التموينية والرمضانية والخضار والفواكه والخبز بأنواعه في المخابز في الأسواق ،مبينا ن الفرق التفتيشية وبالتشارك مع لجنة السلامة العامة في محافظة الزرقاء تقوم بجولات ميدانية بالأسواق للتأكد من مدى التزام القطاعات التجارية بإجراءات العمل والسلامة العامة والتقيد بأوامر الدفاع .

–(بترا)