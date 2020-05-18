مخالفة 9 محلات تجارية في الزرقاء

الزرقاء- وجهت فرق الرقابة والتفتيش التابعة لمديرية صناعة وتجارة وتموين محافظة الزرقاء خلال اليومين الماضيين تسع مخالفات لمحلات تجارية في الزرقاء.

وبين مدير المديرية عماد البزور لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ان أربع مخالفات كانت بسبب زيادة أسعار الخضار والدجاج المجمد المحدد سعرها من قبل وزارة الصناعة والتجارة، فيما كانت خمس مخالفات بسبب عدم التزام أصحاب المحال التجارية بإعلان أسعار المواد الغذائية، مؤكداً توفر كميات كبيرة من المواد التموينية والرمضانية وكذلك مستلزمات العيد من سكاكر وحلويات وشكولاتة وغيرها في الأسواق وضمن السقوف السعرية المحددة.

وأفاد البزور بأن فرق الرقابة، وخلال جولاتها اليومية على أسواق الزرقاء، تقوم بتوعية المنشآت التجارية بإجراءات العمل والسلامة العامة والتقيد بأوامر الدفاع وتوعيتها بقانون الضمان الاجتماعي والمحافظ الإلكترونية، حيث بلغ عدد المنشآت التجارية التي تم توعيتها بقانون الضمان الاجتماعي 27 منشأة.-(بترا)