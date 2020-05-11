مخالفتان صحيتان في إربد

أحمد التميمي

إربد – حررت كوادر مديرية صناعة وتجارة وتموين اربد مخالفتين عدم اعلان أسعار وعدم الالتزام بشروط الصحة والسلامه العامه، وفق مدير الصناعة المهندس عبد الحليم الجمرة.

وقال الجمرة، إن مادة الخضار والفواكه متوفرة في الاسواق، علما بان فريق مراقبة الأسواق يقوم بالإشراف الفعلي ومتابعة عمليات البيع وفق المؤشرات السعرية المحدده داخل السوق المركزي حيث تم رصد البيع لهذا المواد باقل من المؤشرات السعريه محدده.

واضاف ان اجمالي كميات الخضار والفواكه الوارده الى السوق المركزي اليوم حوالى (1143 ) طن.

واكد الجمرة ان جميع المواد الغذائية الاساسية وغير الاساسية متوفرة في الاسواق ولم يتم رصد عدم توفر ايه مادة على الارفف علما بان الوضع التمويني العام جيد وان نسبة عدد الشكاوي قد انخفضت لهذا اليوم بشكل كبير مقارنة مع بداية الحظر، وان جميع التجار ملتزمين بقوانين وزارة الصناعه والتجارة.