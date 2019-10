مخاوف الفرق من عدم اقامة سباق اليابان للفورمولا1 بسبب الاعصار

سوزوكا (اليابان) – اتخذ القيمون على سباق جائزة اليابان الكبرى، المرحلة السابعة عشرة من بطولة العالم للفورمولا 1، كافة الاجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة خطر الإعصار هاغيبيس الذي يهدد سواحل الأرخبيل، فيما يأمل مديرو الفرق في اقامة السباق الاحد بعد الغاء جميع فعاليات السبت.

وكان الاتحاد الدولي للسيارات “فيا” أصدر، بالتنسيق مع ادارة الفورمولا 1 (“فوم”) والمسؤولين عن حلبة سوزوكا والاتحاد الياباني للسيارات، بيانا أكد فيه إلغاء جميع أحداث السبت لاسباب تتعلق بالسلامة، الامر الذي استتبع اطلاق عملية حماية الحلبة والبنى التحتية فور الانتهاء من فترتي التجارب الحرة الجمعة واستمرت حتى ساعة متأخرة من الليل.

وعمد المسؤولون عن الحلبة الى نشر الآلاف من الاكياس الرملية من أجل حماية منصات الانطلاق من المياه في حال حصول فيضان، فيما تم نقل معدات التوقيت الالكترونية إلى داخل الابنية، وتفكيك منصة التتويج وتعليبها بهدف حمايتها.

وشرح البريطاني ستيف نيلسون، المدير الرياضي للفورمولا 1، أسباب اتخاذ اجراءات السلامة مؤكدا أن الهدف من هذه التدابير هو أن “نضمن عندما نأتي صباح الاحد ان كلا من التوقيت، اضواء جهاز الانطلاق، جهاز تتبع السيارات عبر الاقمار الصناعية +جي بي أس+ والالواح الضوئية حول الحلبة هي في مكان آمن بعيدا عن العاصفة”.

وأكد نيلسون في حديثه لموقع “فورمولا1.كوم” الجمعة أن الطاقم الرياضي التقني واجه مهمة لوجستية لم يسبق لها مثيل لمقاومة واحد من أكبر الاعاصير الذي يضرب اليابان منذ عقود، وقد عمل طوال ليلة السبت “لتوصيل كل شيء مجددا والتأكد من أن جميع الانظمة تعمل” لتشغيلها مجددا فور مرور العاصفة.



وبدورها، اتخذت الفرق العشرة المشاركة في الفئة الاولى تدابير احترازية فعمل الميكانيكيون وطواقم الدعم بجهد لرفع المعدات الحساسة خارج ارضية منصات الانطلاق في حالة الفيضانات وحماية المرائب بأكياس الرمل والأغطية البلاستيكية.

