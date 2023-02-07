مخاوف من ارتفاع حصيلة الزلزال في تركيا وسوريا إلى 8 أضعاف

حذرت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، من أن الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب شرقي تركيا وسوريا المجاورة قد يتسبب بسقوط ثمانية أضعاف عدد الضحايا الذين أعلن عنهم حتى مساء الاثنين في حصيلة غير نهائية.

وبحسب الحصيلة التي أعلنت عنها الجهات المختلفة حتى ليل الاثنين-الثلاثاء، أدى الزلزال إلى سقوط 1440 قتيلاً في سوريا و2379 قتيلاً في تركيا حتى الآن.

وقالت كاثرين سمولوود، مديرة الحالات الطارئة في المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية لوكالة “فرانس برس”: “هناك احتمال مستمر لانهيارات إضافية وغالباً ما نرى أرقاماً أعلى بثماني مرات من الأرقام الأولية”.

وأضافت: “نرى دائماً النمط نفسه مع الزلازل ويا للأسف. وهذا يعني أن الأرقام الأولية عن القتلى أو الجرحى سترتفع بشكل كبير في الأسبوع الذي يلي الزلزال”.

ومنذ لحظة الزلزال الأول الذي ضرب في الساعة 4:17 بالتوقيت المحلي في منطقة بازارجيك على بعد حوالي 60 كلم من الحدود السورية، تستمر الحصيلة في الارتفاع لأن عدداً كبيراً من الأشخاص لا يزالون تحت أنقاض آلاف المباني المدمرة. وكالات