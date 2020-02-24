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مخاوف من تحول “كورونا” إلى وباء عالمي

منذ ساعة واحدة
تعيرية لإمراة وطفلها يلبسان الكمامة للوقاية من فيروس كورونا
تعيرية لإمراة وطفلها يلبسان الكمامة للوقاية من فيروس كورونا

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عمان – دعت منظمة الصحة العالمية، دول العالم إلى الاستعداد لـ”وباء عالمي محتمل”، على ضوء تسجيل إصابات ووفيات جديدة في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وآسيا بفيروس كورونا.
وشدد مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس، على ضرورة بذل الجهود أكثر لاحتواء الفيروس المستجد، وفق وكالة يورونيوز.
وقال غيبريسوس، إن “على دول العالم القيام بكل ما هو ممكن للاستعداد لوباء عالمي محتمل”، لكنه شدد على أن “الهيئة الدولية لا تعتبر أن الوضع بلغ هذه المرحلة بعد، رغم تأكيد وفاة 2600 شخص بسبب المرض”.
وأعرب غيبريسوس عن قلقه لما وصفه “بالزيادة المفاجئة في عدد الإصابات في إيطاليا وجمهورية إيران الإسلامية وجمهورية كوريا الجنوبية”.-(بترا)

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