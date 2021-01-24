“مختبرات مدلاب” تواصل افتتاحها لفروع جديدة في عمان

عمان-ضمن خطتها الاستراتيجية الرائدة في توفير خدماتها والتوسع بمختلف المناطق، قامت مجموعة “مختبرات مدلاب” – إحدى أكبر مجموعات المختبرات الطبية في الشرق الأوسط، والرائدة في الأردن والمعتمدة من قبل كلية علم الأمراض الأميركية “CAP” والـ “ISO 15189” – لجميع فحوصاتها، بافتتاح سلسلة من المختبرات لها في مناطق مختلفة من العاصمة عمان؛ ابتداءً بتدشين ثلاثة فروع مؤخراً في كلٍ من العبدلي، والصويفية، والدوار الثالث/ شارع أبو فراس الحمداني – إليت بلازا، ليصل بذلك مجموع فروع مختبرات مدلاب إلى 48 فرعاً في الأردن والتي سيعقبها افتتاح سلسلة من الفروع الجديدة في الأشهر المقبلة.

وكما هو معهود وعلى أعلى مستوى من الحرفية، تقدم الفروع الجديدة لمختبرات مدلاب أفضل الخدمات المخبرية، بجهود طاقم مخبري على قدرٍ عالٍ من المهنية والخبرة الطويلة؛ مُسَخِرةً أحدث التقنيات المتطوَّرة وعاليَّة الكفاءة للحصول على أدق نتائج التحاليل الطبية المخبرية؛ مراعيةً أعلى معايير الجودة والسلامة ناهيك عن النظافة والتعقيم.

وتقع فروع مدلاب في مواقع الاستراتيجية في مناطق حيوية ومميزة في العاصمة عمان وقريبة من العيادات والمراكز الطبية والشركات والأحياء السكنية، مما يجعلها سهلة الوصول لجميع المراجعين، إضافة إلى المساحات الواسعة والديكورات الأنيقة التي امتازت بها مجموعة “مختبرات مدلاب”.

وبهذه المناسبة، تحدث الدكتور حسيب صهيون – الرئيس التنفيذي لمجموعة “مختبرات مدلاب” – مُعلقاً على افتتاح الفروع الجديدة قائلاً: “تغمرنا السعادة و الفخر اذ نرى التوسع الذي تقوم به مختبراتنا ونحن نمضي قدماً بكامل قوتنا وطاقاتنا لنخدم جميع المناطق ونصل إلى شرائح أكبر من المجتمع ونزودهم بالرعاية المخبرية بحرفية عالية . إن هذه الفروع الجديدة لا تخدم عدداً أكبر من المراجعين فحسب، بل تسهم أيضاً في خلق فرص عمل جديدة، حيث اننا نسعى لتوظيف أكفأ الطواقم والخبراء في مجالنا، وما تم تدشينه ليس إلا جزءاً من سلسلة الفروع التي نعمل على افتتاحها قريباً ضمن خطة توسع مجموعة مختبرات مدلاب الاستراتجية محلياً وإقليمياً. كما تم مؤخراً افتتاح مركز لفحص الكورونا من السيارة في عبدون. ونحن نؤكد استثمارنا في كل فروعنا من خلال توفير أحدث الأجهزة المخبرية إضافة إلى العناية الفائقة لمراجعينا ومنحهم تجربة مميزة، ولا يخفى على الجميع في أيامنا هذه مدى أهمية ودور المختبرات الطبية والاعتماد على دقة نتائجها في التحاليل المخبرية وهذا ما نوّليه أكبر قدر من الأهمية؛ فجميع أفرعنا حاصلة على شهادات اعتماد الجودة من قبل مجلس المؤسسات الصحية (HCAC)”.