مختبرات “يوني لاب” الطبية تحصد شهادة مجلس اعتماد المؤسسات الصحية

عمان- في خطوة جديدة تضاف إلى سلسلة إنجازاتها، حصدت مختبرات يوني لاب “UNILABS” الطبية -الرائدة في التحاليل المخبرية في الأردن- شهادة اعتماد من قبل مجلس اعتماد المؤسسات الصحية، نتيجة لاستيفائها كامل المعايير المطلوبة لاعتماد المختبرات، والتزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة في كل ما تقدمه من خدمات، لتجسد بهذا الإنجاز نهجها ورؤيتها في تقديم الرعاية الصحية ضمن أطر ومعايير عالمية، وتفخر بثاني شهادة جودة خلال السنوات الثلاث الأخيرة بعد شهادة “ISO 15189” العالمية المختصة في مجال المختبرات الطبية.

وقد حصدت مختبرات يوني لاب “UNILABS” الطبية على الاعتماد من مجلس اعتماد المؤسسات الصحية، بعد مرورها بمراحل عدة بدءاً من مرحلة التقييم الذاتي واكتشاف المواطن التي تحتاج إلى تحسين و/أو تطوير، وانتهاء بعملية المراقبة والتعديل، حيث تشكل هذه المراحل أهم أدوار نموذج الاعتماد، ما سيحفز المختبرات على تبني نهج الجودة، والاستمرار في عملية التحسين والتطوير واعتمادها كجزء من رحلة النجاح.

وعن حصول المختبرات على هذا الاعتماد، تحدث الدكتور حسين صالح علي– الرئيس التنفيذي والمؤسس للمختبرات، قائلاً: “لقد سعينا ومنذ انطلاقتنا العام 2011 إلى العمل بكل شغف لتحقيق رؤيتنا الرامية إلى منح المرضى ما يستحقون من الرعاية الطبية، وإعطائهم نتائج دقيقة وعلمية على أيدي طواقم كفؤة تعمل ليل نهار متسلحة بالأمانة والدقة، ليجد المريض أقصى درجات الرعاية والاهتمام، واليوم نحصد هذا الاعتماد الكبير التي نعتز به، والذي يترجم على أرض الواقع عمق الجهد وعظيم العمل لما فيه مصلحة الوطن والمواطن”، وأضاف: “إن حصولنا اليوم على هذا الاعتماد فخر كبير لنا جميعاً، ففي الوقت الذي تعاني فيه معظم القطاعات الصحية في الأردن إنهاكا وارتباكا بسبب تفشي جائحة “كورونا” وأثرها في صحة الإنسان، استطعنا وبفضل الله أن نستمر في تميزنا، وأن نقدم كامل جهدنا وطاقتنا من أجل خدمة مواطنينا، ونوفر الخدمات كافة التي يحتاجونها بمنتهى المهنية والدقة، فأتت النتائج على قدر الجهد، وكان الاعتماد انعكاساً حقيقياً لثقة المواطن بنا، هذه الثقة الغالية التي ستقود تطورنا إلى الأمام، والتي سنعمل لأجل استمراريتها على الدوام”.

ومن الجدير بالذكر، أن مختبرات يوني لاب “UNILABS” الطبية تقدم مجموعة متكاملة من الاختبارات والتحليلات المخبرية، وتساعد الطواقم الطبية على منح المريض التشخيص السليم، وتضعه على المسار الصحيح في العلاج، ومن تلك الاختبارات -على سبيل الذكر لا الحصر: أمراض الدم وتخثره، علم الأحياء الدقيقة، الكيمياء الخاصة، الأمصال والمناعة، نقل الدواء، البيولوجيا الجزيئية، تعاطي المخدرات والأدوية العلاجية، إضافة إلى فحوصات الأمراض المستجدة مؤخراً مثل فيروس “كورونا”.