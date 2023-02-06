مختبر الألعاب الأردني يستضيف التجمع العالمي لتحدي بناء الألعاب الالكترونية

استضاف مختبر الالعاب الاردني،أحد مشاريع الملك عبدالله الثاني للتنمية التجمع العالمي لتحدي بناء الالعاب الالكترونية Global Game Jam،بمشاركة 107 من المهتمين في مجال صناعة الالعاب الالكترونية حيث تم رفع (16) لعبة من الاردن على الموقع الخاص بالتحدي.

ويهدف التحدي والذي استمر لمدة (48) ساعة في فروع مختبر الالعاب الاردني (عمان،الزرقاء،العقبة) الى تحفيز المشاركين لبناء الألعاب الإلكترونية، وهو ما سينعكس بشكل ايجابي على منتسبي المختبر من ناحية الابداع وعدد الألعاب المنتجة ومهارات المشاركين في التخطيط والبرمجة والتصميم في وقت قصير.

وتقوم فكرة التحدي من خلال الإعلان عن موضوع التحدي (Theme) ليقوم المشاركين ببناء العابهم، حيث وفر مختبر الالعاب الاردني الأجهزة والبرامج اللازمة لبناء وتطوير الألعاب الالكترونية.

ويتيح التحدي للمشاركين أيضاً تجربة التقنيات الحديثة والافكار الابداعية وتعلم تنظيم الوقت لبناء اللعبة ونشرها وتجربتها من قبل مطوري الألعاب المحليين والدوليين والاستفادة من خبراتهم ، كما أنه لا يهدف الى التنافس بين المشتركين لتحديد الفائز او الخاسر بل هو نشاط تفاعلي لمشاركة المعرفة والخبرات.

يشار الى ان مختبر الألعاب الأردني الذي تأسس عام 2011 يسعى دعم صناعة الالعاب الالكترونية في الاردن ورفع مستوى الوعي بأهميتها بين الجيل الجديد والتشبيك بين الشباب الاردني المهتمين في هذا المجال والشركات العالمية.