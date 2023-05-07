مختبر الألعاب الأردني يستضيف خبراء من Unity Technologies العالمية

استضاف مختبر الالعاب الاردني، أحد مشاريع صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية خبراء من شركة Unity Technologies وهي المطورة لمحرك الالعاب (Unity) لاطلاع شركات صناعة الالعاب الالكترونية ومطوري الالعاب الاردنيين على آخر التحديثات والخصائص في هذا المجال.

وعقد مختبر الالعاب الاردني فعاليات وورش عمل تدريبية بالتعاون مع فريق الخبراء حول المجالات التقنية وخصائص محرك Unity.

ونظم المختبر ورشة عمل تدريبية للطلبة المهتمين في جامعة الحسين التقنية قدمها فريق الخبراء بحضور مدير صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية مازن طبلت ورئيس جامعة الحسين التقنية الاستاذ الدكتور اسماعيل الحنطي تضمنت مواضيع State of Unity و introduction to Unity تخللها نقاشات ولقاءات ثنائية في المجالات التقنية بمحرك الالعاب بهدف الى اكسابهم المهارات التقنية اللازمة لتسريع نمو هذه الصناعة محلياً وتعزيز ميزتها التنافسية عالمياً.

وتم أيضا عقد ورش عمل تدريبية مماثلة للطلبة المهتمين في الجامعة الاردنية، اضافة الى جولة مختبر الالعاب الاردني (الباص المتنقل) الى جبل نيبو/ محافظة مأدبا ولقاء مجموعة من مطوري الالعاب الالكترونية.

ويعتبر محرك الألعاب Unity الأكثر استخداماً من قبل مطوري الألعاب الالكترونية في الأردن ويقوم مختبر الألعاب الأردني بعقد دورات تدريبية للطلاب على كيفية استخدامه وبناء الألعاب الالكترونية.

يشار إلى أن مختبر الألعاب الأردني الذي تأسس عام 2011 يهدف إلى دعم صناعة الألعاب الإلكترونية في الأردن ورفع مستوى الوعي بأهميتها بين الجيل الجديد والتشبيك بين الشباب الأردني المهتمين في هذا المجال والشركات العالمية.