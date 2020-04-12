“مختبر السرديات الأردني” يناقش مخطوط رواية العموش عبر منصات الإنترنت

عمان- الغد- ناقش (برنامج ما قبل النشر) أحد برامج مختبر السرديات الأردني مخطوطة روائية للروائي والصحافي الدكتور حسين العموش في ندوة عقدت عبر تطبيق زووم، أدراها رئيس المختبر الروائي جلال برجس، وشارك فيها الدكتور زهير عبيدات عميد كلية الآداب في الجامعة الهاشمية ، ونائب رئيس المختبر الروائي الدكتور نائل العدوان، وأعضاء برنامج ما قبل النشر الدكتورة حنان هلسة أستاذة علم النفس في جامعة الإسراء، والأستاذة هدى أبو غنيمة، والناقد ليث الرواجفة، والروائي محمد حسن العمري.

وتطرق المشاركون إلى المخطوطة الروائية عبر الأسس التي ينتهجها مختبر السرديات الأردني في مناقشة وتقييم الأعمال السردية من مختلف الجوانب؛ إذ قدم المشاركون جملة من الملاحظات والتوصيات حول المخطوط.

وقال الروائي جلال برجس أن المختبر سيواصل أنشطته مستثمرًا وسائل التواصل عن بعد وسيعقد عددًا من الأنشطة التي كانت تعقد من قبل لاستثمار هذه العزلة بما هو مهم ثقافيًا وإبداعيًا.

وصدر للروائي الدكتور حسين العموش عددًا من الروايات هي: (التلعة) و(أبناء الوزارة) و(سلامة الحافي) و(رجال للبيع).

وتأتي مخطوطته الروائية هذه لترصد حكاية حدثت في زمن فيروس كورونا عبر مسارات روائية تعلي من قيمة الحس الإنساني نحو اللحظة الراهنة.