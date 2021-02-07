“مختبر المبتكرين الصغار”.. أفكار إبداعية تواكب الأوضاع المستجدة

عمان- الغد- نظمت مكتبة درب المعرفة في مؤسسة عبد الحميد شومان، معرض برنامج “مختبر المبتكرين الصغار” في دورته الخامسة 2020، الذي تم بثه على قناة “يوتيوب” وصفحة المؤسسة على “فيسبوك”.

وقدم المعرض الذي أقيم في منتدى عبد الحميد شومان الثقافي، برعاية وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات، وراعى قواعد التباعد الاجتماعي والسلامة العامة، عرضاً مميزاً لنتاج أفكار مشاريع علمية عمل عليها أطفال بعد رحلة علمية وعملية وورشات عمل متخصصة وظفت فيها التجارب والمشاريع لتنمية قدرات المشاركين على البحث والتحليل.

واختير في هذه الدورة 48 مبتكراً ومبتكرة (24 في عمان، 24 في الزرقاء) من أصل 427 طالباً وطالبة من كلتا المحافظتين تقدموا للمشاركة في اختبار قياس مهارات التفكير الناقد، وقد جاءت غالبية المشاريع لإيجاد حلول لمواجهة جائحة كورونا وتحدياتها؛ حيث تم إنتاج أحد عشر مشروعا علميا، ستة منها أنتجت في عمان، وخمسة في الزرقاء، تحت إشراف 12 مشرفة ومشرفاً من التخصصات العلمية في الجامعات الأردنية.

وقال مندوب وزير الصحة، مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية الدكتور غازي شركس “إن تنمية التفكير الناقد لدى الأطفال، وتوفير العوامل والبيئة المحفزة، يسهمان في تقديمهم أفكاراً إبداعية، تواكب الأوضاع المستجدة، وهي جديرة بالتشجيع والتطوير”.

وقالت الرئيسة التنفيذية للمؤسسة فالنتينا قسيسية “إن هذه الدورة لم تكن مثل سابقتها، فجائحة كورونا غيرت كثيراً من عاداتنا وسلوكاتنا، وحتى أولوياتنا، وفرضت علينا أن نفكر في وجودنا البشري وهشاشته، وكم من الممكن أن يهدد مجرد فيروس صغير هذا الوجود”.

ولفتت قسيسية النظر الى أهمية توفير البيئة العلمية للأطفال من أجل الإبداع والبحث عن التطوير وحل المشكلات، مشيرة الى أن هؤلاء المتدربين، هم علماء المستقبل الذين سيفكرون في التحديات التي تواجهنا، وسيقترحون حلولاً عملية لها، وهم سيقودوننا نحو المستقبل، ويسهمون بفاعلية في تطوير بلدنا. ومن جهته، أكد ممثل الشركة التقنية للاستشارات الإدارية والتربوية/الشريك لمؤسسة شومان في تنفيذ البرنامج من خلال منتدى العلماء الصغار الدكتور مصطفى ياسين، أهمية التفكير الناقد في عملية التعلم وحل المشكلات، مشيرا الى أن الكثير من دول العالم المتقدمة نادت واهتمت في هذا المجال.

وبين أهمية التفكير الناقد في جعل عملية اكتساب المعرفة عملية نشطة تسهم في إخراج منتج متقن، مثلما أنه يساعد المتعلمين على اكتساب المهارات المختلفة، كالقدرة على حل المشكلات والتحديات بشكل منطقي.

وحملت المشاريع المبتكرة التي تم عرضها العناوين الآتية: “تعقيم الملابس”، “معقم المشتريات”، “التنفس الاصطناعي”، “صندوق تعقيم الأدوات”، “معقم الكتب”، “وسادة الحماية من الاختناق”، “الهيكل الاصطناعي”، “معقم الأوراق النقدية”، “بوابة التعقيم”، “المصعد الذكي”، “روبوت التعقيم”.

ويعمل مشروع “تعقيم الملابس” للأطفال حلا عودة، وفارس المومني، ومحمد قوطه، على تعقيم الملابس آليا دون الحاجة لوجود موظف يقوم بذلك في محلات الملابس، كما يعمل مشروع “معقم المشتريات”، للأطفال هدى أبوالخير، وعبد الرحمن علاء عبد المعطي، ومحمد الزبن، وجمان منصور، على التقليل من انتشار فيروس “كورونا” عن طريق اللمس، في حين جاءت فكرة مشروع “التنفس الاصطناعي” للأطفال أحمد الجلجولي، وعبد الرحمن مرعي، ولانا الأسطة، لتخفيف العبء على القطاع الصحي من خلال توفير جهاز التنفس الاصطناعي خلال جائحة كورونا.

ومشروع “صندوق تعقيم الأدوات” للأطفال محمد القدة، وسارة أبودية، وشام السعودي، فيعمل على تعقيم الأدوات والأغراض الشخصية الخاصة بالأفراد دون الحاجة لأي تدخلات بشرية؛ حيث يتم وضع المقتنيات كافة للأشخاص داخل الصندوق ويتم تعقيمها آليا، كما يعمل مشروع “معقم الكتب” للأطفال جيسي قاقيش، وفراس يونس، ويارا يونس، ومحمد ادعيس، على تعقيم الكتب المعارة والمسترجعة في المكتبات آليا، أما مشروع “وسادة الحماية من الاختناق”، للأطفال تالا وهبة وهادي عنبتاوي وإبراهيم الكايد، فيعمل على حماية الأشخاص من خطر الاختناق نتيجة مشكلة الاستفراغ اللاإرادي والإفرازات الفموية الغزيرة أثناء النوم، إضافة الى حماية مرضى الصرع خلال النوم.

ويعمل مشروع “الهيكل الاصطناعي” للأطفال دانيال حمدان وغيث سرطاوي وأحمد الحسني وأحمد دروزة، على مساعدة الشخص العاجز على المشي وأن يمارس نشاطاته بشكل طبيعي؛ إذ سيكون المشروع مثل هيكل عظمي خارجي للجزء السفلي من الجسد يمكن للإنسان التحكم به باستخدام عصي التحكم المرفقة معه، كما يعمل معقم الأوراق النقدية للأطفال رشيد حسن، وسعيد الأخشم، وصهيب الحمد على تعقيم الأوراق النقدية دون تعرضها للتلف وذلك لحماية البائع والمشتري في الوقت نفسه، مثلما يعمل مشروع “بوابة التعقيم”، للأطفال يامن هنانده ومؤمن الجبارين وجنى الكنش، على تعقيم الأشخاص خلال دخولهم أو خروجهم من الأماكن. كما يعمل مشروع “المصعد الذكي”، للطفلين يامن السفاريني، ومحمد زعيتر، كجهاز يتم تركيبه فوق أزرار المصعد بحيث يتم ضغط الأزرار أتوماتيكياً عند الإشارة إليها عن بعد، كما يعمل مشروع “روبوت التعقيم” للأطفال ريناد شطناوي، ولين الجازي، ومحمد حسن، على تعقيم الأسطح من خلال الروبوت دون الحاجة الى أي تدخل بشري، ما سيقلل نسبة تعرض الأشخاص للفيروس.