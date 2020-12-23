مختبر بيولاب الطبي يثبت خلو عينات فحص فيروس كورونا المستجد من السلالة الجديدة للفيروس

عمان، الأردن– 22 كانون أول 2020 أعلن مختبر بيولاب الطبي أن عينات فحص فيروس كورونا المستجد التي تم سحبها منذ بدء الجائحة وحتى شهر أيلول 2020 خالية من السلالة الجديدة سريعة الانتشار التي ظهرت في بريطانيا مؤخراً. جاء هذا التصريح بالتزامن مع الأبحاث المستمرة التي يجريها مختبر بيولاب الطبي بالتعاون مع مركز سكربس الأمريكي للأبحاث (SCRIPPS) لغايات فك الشيفرة الوراثيةلفيروس كورونا المستجد في الأردن. حيث قام فريق البحث العلمي في بيولاب بدراسة كافة البيانات الخاصة بالعينات التي تمّ فك شيفرتها لرصد فيما إذا كانت قد دخلت إلى المملكة في الآونة الأخيرة.

وأفاد الدكتور عيسى أبو دية أخصائي علم المناعة ورئيس قسم البحث العلمي في مختبر بيولاب الطبي أنّه اتضح من النتائج المبدئية للتحليل أن كافة العينات التي خضعت للدراسة خالية من هذه السلالة الجديدة من الفيروس. كما أكد المؤسس والرئيس التنفيذي لمختبر بيولاب الطبي الدكتور عميد عبد النور والأخصائي في علم المناعة أهمية الاستمرار في رصد الطفرات الوراثية للفيروس سواء تلك الموجودة في السلالة البريطانية أو غيرها، وذلك سعياً لإثراء قاعدة البيانات الوطنية المتعلقة بالشيفرة الوراثية لفيروس كورونا المستجد في الأردن، ونشرها على المواقع العالمية ووضعها تحت تصرف وزارة الصحة الأردنية للاستفادة منها في محاربة انتشار هذا الوباء بالإضافة للجهود المتعلقة بمراقبة حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في المملكة.

ويعتبر مختبر بيولاب من أوائل المختبرات في الأردن التي بادرت بتوفيرفحص تفاعل البلمرة المتسلسل (PCR)للكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بأعلى مستويات من الدقة والجودة. تأتي هذه الجهود تماشياً مع نهج مختبر بيولاب الطبي في تقديم الرعاية الكريمة المتمحورة حول المريض بأعلى معايير الدقة والموثوقية.

ويعتبر مختبر بيولاب الطبي من الرواد في حقل التشخيصات الطبية والفحوصات المخبرية، حيث يقدم خدمة توفير أكثر من 700 نوع من الفحوصات الطبية، سواءً للأفراد أو الأطباء أو المستشفيات والمختبرات الأخرى في شتى أرجاء منطقة الشرق الأوسط. وفي الأردن، تتوزع فروع بيولاب العشرون في مناطق هامة ومختلفة من المملكة. وبذلكينفرد بيولاب بكونه المختبر الوحيد في المنطقة الحاصل على الاعتمادية من أربعة هيئات اعتماد دولية لضمان الجودة، وتتمثل في اعتماد كلية علم الأمراض الأمريكية CAPواللجنة المشتركة الدوليةJCI ،وشهادة ISO15189المقدمة من نظام الاعتماد الأردني JAS للخدمات الصحية المميزة، واعتمادية مجلس اعتماد المؤسسات الصحيةHCAC