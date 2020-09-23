مختبر بيولاب الطبي يجتاز برنامج ضمان لفحص كورونا من كلية الأمراض الأميركية



عمان– اجتاز مختبر بيولاب الطبي برنامج ضمان الجودة لفحص كورونا المستجد من كلية الأمراض الأميركية (CAP) بعد أن شارك بهذا البرنامج لتقييم مستوى الأداء والجودة على مستوى العالم، حيث شارك فيه أكثر من 3000 مختبر معتمد لفحص فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الدكتور عميد عبدالنّور المؤسس والرئيس التنفيذي لمختبر بيولاب الطبي: “نفخر باجتياز مختبر بيولاب لبرنامج ضمان الجودة الذي تديره كلية علماء الأمراض الأميركية (CAP) كآلية مراقبة وتقييم لجودة فحوصات فيروس كورونا المستجد حول العالم. حيث حصل بيولاب على أفضل النتائج ووصل إلى أعلى المعايير الدولية.”

ويعتبر مختبر بيولاب من أوائل المختبرات في الأردن التي بادرت بتوفير تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) للكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بأعلى مستويات من الدقة والجودة. تأتي هذه الجهود تماشيا مع نهج بيولاب في تقديم الرعاية الكريمة المتمحورة حول المريض بأعلى معايير الدقة والموثوقية.

ويعتبر مختبر بيولاب الطبي من الرواد في حقل التشخيصات الطبية والفحوصات المخبرية، حيث يقدم خدمة توفير أكثر من 700 نوع من الفحوصات الطبية، سواءً للأفراد أو الأطباء أو المستشفيات والمختبرات الأخرى في شتى أرجاء منطقة الشرق الأوسط. وفي الأردن، تتوزع فروع بيولاب الثماني عشر في مناطق هامة ومختلفة من العاصمة عمّان، تشمل شارع مستشفى الخالدي ومنطقة الدوار الخامس وحي الياسمين ومرج الحمام وخلدا وسيتي مول وبيادر وادي السير والشميساني والدوار الثالث وتلاع العلي والجبيهة والمقابلين، بالإضافة إلى الفروع التي تقع خارج العاصمة عمان وهما مدينتي الفحيص وإربد. وتتيح مختبراتنا للمراجعين والمرضى فرصة الحصول على نتائج تحاليلهم من خلال تطبيق بيولاب المتقدم والموقع الإلكتروني: www.biolab.jo