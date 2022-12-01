مختبر بيولاب الطبي يفتتح فرعه الثاني والعشرين في “منطقة زهران” في عمان

ضمن منهجيته في التوسع بتقديم الخدمات المخبرية والرعاية الطبية في الأردن، افتتح مختبر بيولاب الطبي، فرعه الثاني والعشرين في منطقة زهران بالعاصمة عمان، وذلك تأكيداً على نهجه المستمر في تقديم أفضل الخدمات التشخيصية، وتوسيع شبكته في كافة محافظات المملكة.

بدوره أشار الدكتور عميد عبد النور؛ المؤسس والمدير التنفيذي لمختبر بيولاب الطبي، أن سياسة المختبر ترتكز دائماً في السعي بشكل مستمر، للوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع المحلي، وتقديم أفضل خدمات التشخيصية والمخبرية، للمواطنين الأردنيين، بالإضافة إلى كافة زوار الأردن من مختلف دول العالم، مؤكداً أن مختبر بيولاب عمل على توفير كوادر مؤهلة ومدربة بأعلى المستويات، وتزويد كافة فروع مختبر بيولاب بأحدث التقنيات والأجهزة الحديثة، وذلك ضمن الرؤية المستقبلية التي يعمل عليها بيولاب في تقديم خدمات بجودة عالية في مجال التشخيص الطبي.

وبين د.عبد النور، أن افتتاح الفرع الثاني والعشرين لسلسلة مختبرات بيولاب، جاء تماشياً مع الجهود التي تُبذل لإحداث نقلات نوعية في مستوى الرعاية العلاجية والوقائية في الأردن، مشيداً بجهود كافة العاملين في السلسلة، وعملهم الدؤوب والمتفاني في تقديم أفضل وأجود الخدمات.

ويعتبر مختبر بيولاب الطبي من الرواد في حقل التشخيصات الطبية والفحوصات المخبرية، حيث يقدم خدمة توفير أكثر من 700 نوع من الفحوصات الطبية، سواءً للأفراد أو الأطباء أو المستشفيات والمختبرات الأخرى في شتى أرجاء منطقة الشرق الأوسط وفي الأردن، وتتوزع فروع بيولاب 22 في مناطق هامة ومختلفة من المملكة.

ويتميز مختبر بيولاب بحصوله على الاعتمادية من خمسة هيئات اعتماد دولية لضمان الجودة، وتتمثل في اعتماد كلية علم الأمراض الأمريكية CAP واللجنة المشتركة الدولية JCI، وشهادة ISO15189 المقدمة من نظام الاعتماد الأردني JAS للخدمات الصحية المميزة، واعتمادية مجلس اعتماد المؤسسات الصحية HCAC، وشهادة المعيار العالمي لأمن المعلومات “ISO” 27001 .