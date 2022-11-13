مختبر بيولاب الطبي يفتتح فرعه الحادي والعشرين في إربد

افتتح مختبر بيولاب الطبي، فرعه الواحد والعشرين في محافظة إربد، وذلك انطلاقاً من نهجه المستمر في تقديم أفضل الخدمات المخبرية والتشخيصية، وتوسيع شبكة عملاءه ليصل إلى كافة محافظات المملكة.

ويعد هذا الفرع، الثاني لمختبر بيولاب الطبي في محافظة إربد، والتي تعتبر من المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية، والتي يسعى دائماً بيولاب إلى إيصال خدماته إليها.

وأكد المؤسس والمدير التنفيذي لمختبر بيولاب الطبي الدكتور عميد عبدالنّور، أن سياسة بيولاب ترتكز دائماً في السعي بشكل مستمر، للوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع المحلي، لتقديم أفضل خدمات التشخيصية والمخبرية، من خلال كوادر مؤهلة ومدربة على أعلى المستويات، مؤكداً أن التوسع الذي يعمل به مختبر بيولاب يواكب الرؤية المستقبلية في تقديم خدمات بجودة عالية في مجال التشخيص الطبي.

وأشار د.عبد النور، أن افتتاح الفرع الواحد والعشرين لسلسلة مختبرات بيولاب، جاء تماشياً مع الجهود التي تُبذل لإحداث نقلات نوعية في مستوى الرعاية العلاجية والوقائية في الأردن، مشيداً بجهود فريق بيولاب المتفاني في العمل والتطوير وتقديم أفضل وأجود الخدمات.

ويعتبر مختبر بيولاب الطبي من الرواد في حقل التشخيصات الطبية والفحوصات المخبرية، حيث يقدم خدمة توفير أكثر من 700 نوع من الفحوصات الطبية، سواءً للأفراد أو الأطباء أو المستشفيات والمختبرات الأخرى في شتى أرجاء منطقة الشرق الأوسط وفي الأردن، وتتوزع فروع بيولاب الواحد والعشرين في مناطق هامة ومختلفة من المملكة.

ويتميز مختبر بيولاب بحصوله على الاعتمادية من خمسة هيئات اعتماد دولية لضمان الجودة، وتتمثل في اعتماد كلية علم الأمراض الأمريكية CAP واللجنة المشتركة الدولية JCI، وشهادة ISO15189 المقدمة من نظام الاعتماد الأردني JAS للخدمات الصحية المميزة، واعتمادية مجلس اعتماد المؤسسات الصحية HCAC، وشهادة المعيار العالمي لأمن المعلومات “ISO” 27001 .