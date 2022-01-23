دراسة أردنية: المطاعيم المتوفرة قادرة على تنشيط “الخلايا التائية” في جهاز المناعة

أعلن قسم الأبحاث العلمية لمختبر بيولاب الطبي عن إجرائه دراسة نوعية لتقييم مدى فاعلية المطاعيم المختلفة المعمول بها في الأردن (فايزر وسينوفارم و أسترازينيكا و سبوتنيك) ومدى تأثير الجرعة المعززة الثالثة في تنشيط الخلايا التائية المختصة بمجابهة فيروس كورونا.



وأوضح رئيس قسم الأبحاث العلمية الدكتور عيسى أبودية بأن هذه الدراسة مكّنت مختبر بيولاب الطبي من إدخال فحص متقدم لقياس نشاط الخلايا التائية ضد فيروس كورونا لأول مرة في الأردن.

وأفاد الدكتور أبودية بأن النتائج الأولية تشير إلى أن الخلايا التائية كانت ما تزال نشِطة حتى بعد مرور ستة أشهر على الجرعة الثانية عند متلقيي لقاحي فايزر وأسترازينيكا، بينما لم يكن الأمر كذلك بالنسبة لمتلقيي لقاحي سينوفارم وسبوتنيك، وبأن العمل جارٍعلى إدراج أعداد أكبر من متلقيي المطاعيم المختلفة في الدراسة.

كما أوضح أن هذه الدراسة تساعد على تقييم المطاعيم بصورة أكثر شمولية من خلال قياس قدرتها على تحفيز الخلايا التائية إضافة إلى البائية.



كما عبّر المؤسس والمدير التنفيذي لمختبر بيولاب الطبي الدكتور عميد عبدالنّورعن سعادته لقيام مختبر بيولاب الطبي بإضافة فحصٍ نوعيٍّ جديدٍ إلى رصيد قطاع الطب المخبري الأردني، سيكون ذا أهمية لمتلقي اللقاحات ولمن تعرضوا لإصابات سابقة على حد سواء.

وأضاف د.عبدالنور بأن مُخرجات هذه الدراسة ستُشكِّل قاعدة علمية يمكن الاستناد إليها لدعم الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الصحة الأردنية وخلية الأزمات في جعل المطاعيم بجرعاتها المختلفة في متناول يد الجميع.



ويعتبر مختبر بيولاب الطبي من الرواد في حقل التشخيصات الطبية والفحوصات المخبرية، حيث يقدم خدمة توفير أكثر من 700 نوع من الفحوصات الطبية، سواءً للأفراد أو الأطباء أو المستشفيات والمختبرات الأخرى في شتى أرجاء منطقة الشرق الأوسط. وفي الأردن، تتوزع فروع بيولاب العشرون في مناطق هامة ومختلفة من المملكة.



كما ينفرد بيولاب بكونه المختبر الوحيد في المنطقة الحاصل على الاعتمادية من أربعة هيئات اعتماد دولية لضمان الجودة، وتتمثل في اعتماد كلية علم الأمراض الأمريكية CAP واللجنة المشتركة الدولية JCI، وشهادةISO 15189 المقدمة من نظام الاعتماد الأردني JAS للخدمات الصحية المميزة، واعتمادية مجلس اعتماد المؤسسات الصحيةHCAC .