مختبر لصيانة السيارات الكهربائية والهجينة في البلقاء التطبيقية

الزعبي: نسعى لنقل التجارب والخبرات العالمية الرائدة في التعليم التقني الى البلقاء التطبيقية

عمان – الغد – وقع رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور عبدالله سرور الزعبي، والمدير العام لمؤسسة ميتسوبيشي اليابانية (طوكيو) تاكيهيرو فوجيميرا، مذكرة تفاهم لتطوير مناهج جديدة في صيانة السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة وإنشاء مختبر للتعلم عن بعد وتفعيل التعليم الافتراضي لطلبة التخصص في كلية الهندسة التكنولوجية، بحيث يمتد هذا المشروع الى باقي الكليات التي تدرس هذه البرامج لرفع سوية التعلم والتعليم التقني والتطبيقي في مجال السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة من خلال نقل خبرات عالمية متقدمة في هذا المجال.

وقال رئيس الجامعة ان توقيع هذه الاتفاقية مع عملاق صناعة السيارات اليابانية ميتسوبيشي جاء تنفيذا للرؤى الملكية في الانفتاح على الشركات والمؤسسات العالمية المرموقة لنقل الخبرات العالمية في شتى المجالات المعرفية واهتمام جلالته بتطوير التعليم العالي الاردني وخاصة التعليم التقني وسعي الجامعة لتنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية وفي سياق سياسة الجامعة في نقل التجارب العالمية المتقدمة في برامج التعليم التقني وتطبيقها في الجامعة بعد تطويرها بما يتناسب مع الظروف المحلية، بعد عدد من المراسلات بين الجانبين واطلاع الجانب الياباني على تجربة جامعة البلقاء التطبيقية في التعليم التقني وخاصة في مجال السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة.

وأضاف الدكتور الزعبي ان المستقبل سيشهد ثورة كبيرة في مجال السيارات الكهربائية والهجينة وبدأنا نلمس التوجه العام نحو استخدام هذا النوع من السيارات في الأردن ودول المنطقة والعالم إلا ان اكبر التحديات التي تواجه مقتني السيارات الهجينة والكهربائية هو ندرة فنيي الصيانة ونظرا لحاجة السوق المحلي والإقليمي لهذا النوع من الفنيين، فتوجهت الجامعة إلى الشركات العالمية في هذا المجال وكانت إحداها مؤسسة ميتسوبيشي حيث تم الحصول على منحة تدريبية من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) التي تتضمن إرسال فنيين ومدرسين من الجامعة للتدرب في المؤسسات التابعة لميتسوببيشي في اليابان لنقل الخبرة والمعرفة الى طلبة هذه التخصصات، بالإضافة إلى تجهيز مختبرات متخصصة في كلية الهندسة التكنولوجية، ومشاركة الخبراء اليابانيين في تطوير الخطط الدراسية لهذه التخصصات.

وأضاف الدكتور الزعبي أن الدفعة الأولى من المهندسين والبالغ عددهم ثمانية اعضاء هيئة تدريسية وفنيين سوف يباشرون تدريبهم في اليابان في معهد التدريب التابع لجايكا وكلية نيهون ومصنع السيارات الهجينة والكهربائية التابع لمؤسسة ميتسوبيشي في بداية العام المقبل ضمن دورة تدريبية مكثفة ، واشار الدكتور الزعبي إلى ان هذه الاتفاقية الثانية مع المؤسسات اليابانية حيث سبق للجامعة توقيع مذكرة تفاهم مع معهد تويوتا الوطني التقني (تويوتا كوسن) للتبادل الاكاديمي والطلابي وعقد ورشات في التخصصات التقنية.

بدوره، أشاد فوجيميرا بتركيز الجامعة على التخصصات التقنية المطلوبة في سوق العمل، وجدية الجامعة في تطوير مخرجات التعليم وخاصة التعليم التقني في الأردن.