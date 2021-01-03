مختبر لفحص عينات كورونا لمستشفى البادية الشمالية الحكومي

البادية الشمالية – قال مدير مستشفى البادية الشمالية الحكومي، الدكتور عبدالله شامخ، إنه تم رفد المستشفى بمختبر لفحص عينات المسحات لفيروس كورونا (pcr) للقاطنين في محافظة المفرق.

وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأحد، أنه تم اعتماد هذا المختبر المجهز بكافة الأجهزة المطلوبة لفحص عينات فيروس كورونا وغيرها من الفيروسات لسكان محافظة المفرق، لافتا إلى أنه تم تدريب عدد من كوادر المستشفى من قبل الشركة الموردة للأجهزة على عمليات أخذ المسحات وفحصها.

وببن شامخ أن الرام الواحد يعمل على استخراج نتائج 94 عينة كل ساعة، لافتا إلى أن الكوادر العاملة في المختبر، التي تعمل من الساعة الثامنة صباحا ولغاية السابعة مساء، تقوم باستخراج نتائج 800 عينة يوميا، الأمر الذي ساهم بسرعة الحصول على نتائج العينات والتي كانت سابقا تتأخر جراء إرسالها إلى عمان لعدة أيام، لافتا إلى الدقة العالية لنتائج العينات التي يتم فحصها.

وفي سياق آخر، أوضح شامخ أن الصليب الأحمر الدولي رفد المستشفى مؤخرا بأثاث كامل لقسم الإسعاف والطوارئ والتي تضاف إلى بعض أجهزة التنفس الصناعي والضغط والتي حصل عليها المستشفى مؤخرا. وأشار أنه تم طرح عطاء دراسة لعمل صيانة لما يحتاج اليه مبنى المستشفى وعلى رأسها ظاهرة الرطوبة في جدران المستشفى، الأمر الذي سيكون له آثار إيجابية في تحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين في البادية الشمالية.