مختصون أردنيون: لقاح أسترازينيكا آمن ولم تثبت صلته بحدوث جلطات

عمان- قال مختصون في مجال اللقاحات والأوبئة انه لا يوجد سبب مثبت علميا للخوف والتردد من استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، كونه لم يتم إثبات أي صلة بينه وبين حدوث اي جلطات محتملة للاشخاص الذين اخذوه.

واكد المختصون في حديثهم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، ان ايقاف استخدام لقاح أسترازينيكا من قبل بعض الدول هو اجراء روتيني ومؤقت، للتأكد من عدم ارتباطه ببعض الحالات المبلغ عنها وان هذا الإجراء يحدث دائما في مثل هذه الظروف، داعين لعدم التردد والخوف عند اخذ اللقاح.

واوضح رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والامراض السارية الدكتور فراس هواري، ان الخوف الزائد من لقاح استرازينيكا المضاد لكورونا غير مبني على معلومات مؤكدة ومثبتة خاصة ان بريطانيا الدولة المصنعة للقاح لم يسجل فيها أي مضاعفات خطرة مع انها أعطت اللقاح لأكثر من 22 مليون شخص، حيث أنه لم يتم إثبات أي صلة بين اللقاح وبين اي جلطات دموية بسببه.

واشار الدكتور هواري الى ان توقف بعض الدول عن إعطاء المطعوم مؤقتا جاء للتأكد من عدم ارتباطه باي مضاعفات بالنسبة للحالات المبلغ عنها، مبينا انه إجراء طبيعي يحدث في مثل هذه الظروف كردة فعل مشابهة لما حدث مع اغلب اللقاحات في بدايتها مثل لقاح فايزر، حيث ان عددا من دول العالم عادت واستأتفت إعطاء اللقاحات لمواطنيها بعد ان علقت استخدامه احترازيا.

واضاف ان منظمة الصحة العالمية أعلنت مأمونية اللقاح واجازته بعد تجارب عدة ودراسات ولم تعط اي سبب لوقف استخدام لقاح أسترازينيكا، حيث انه لا دليل على وقوع حوادث تنطوي على إصابات بجلطة دموية بسببه.

ودعا الى عدم الالتفات للشائعات ونظرية المؤامرة حول اللقاحات واخذ المعلومة من مصدرها الرسمي والمنظمات العالمية المعروفة، والابتعاد عن المعلومات المضللة التي يتداولها المواطنون عبر وسائل التواصل الاجتماعي بدون التأكد من المصدر.

وحول إعطاء اللقاح لمن اصيب سابقا بالفيروس، بين هواري انه لا يوجد أي مشاكل عند اخذ اللقاح شريطة الشفاء التام. من جهته، قال رئيس قسم الامصال والمطاعيم في وزارة الصحة الدكتور كامل ابو سل انه تم إعطاء حوالي 30 الف جرعة من لقاح أسترازينيكا للمواطنين في المملكة خلال الفترة الحالية.

واكد انه لايوجد اي داع للخوف من اخذ اللقاح كونه تم إجازته من قبل الجهات الرسمية بعد دراسات علمية، مشيرا الى ان ملايين الأشخاص حول العالم اخذوا لقاح استرازينيكا المضاد لكورونا ولم تظهر عليهم اية اعراض تذكر.

من جانبه، اكد المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، أن لقاح أسترازينيكا آمن وتم اعتماده بعد تقديم الوثائق الرسمية للمؤسسة، موضحا أن هناك مراقبة مستمرة لإعطاء اللقاح ولم يتم تسجيل أي آثار جانبية غيرمتوقعة لدينا حتى اللحظة. وتشير الابحاث الى ان الخوف والتردد من اخذ اللقاحات سيؤدي الى استمرار خطر تفشي الفيروس بين سكان العالم وسيبقى فترة أطول بينهم في حال تعمقت الشكوك اكثر بسبب الدعاية المضادة للقاحات والمعلومات المضللة، التي يتم تداولها بدون التأكد من مصدرها.

بترا