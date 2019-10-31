مختصون: حالة كسر كل 3 ثوان في العالم بسبب الهشاشة

عمان -الغد – دعا صيادلة ومختصون إلى الالتفات إلى مشكلة نقص فيتامين “د” والتي تؤدي إلى هشاشة العظام خاصة وأنه يقوم بدور أساسي من امتصاص الجسم للكالسيوم.

جاء ذلك خلال أمسية علمية، أول من أمس، حضرها أكثر من 300 صيدلاني وصيدلانية، بالتزامن مع اليوم العالمي للهشاشة وشهر التوعية بسرطان الثدي.

واشار هؤلاء الى ان هشاشة العظام تسبب أكثر من 8.9 مليون حالة كسر بالعظم سنويا في العالم، بمعدل حالة كسر واحدة كل 3 ثوان.

وتشير الدراسات العالمية الى أن واحدة من بين 3-4 نساء بعد انقطاع الطمث تكون عرضة للإصابة بهشاشة العظام، فيما تصيب الهشاشة رجلا واحدا من بين 6-8 أشخاص بعد سن الستين.

ويعد نقص الكالسيوم وفيتامين (د) السبب الرئيسي وراء الهشاشة، إضافة الى عدم التعرض لأشعة الشمس التي تعد المصدر الرئيسي لفيتامين (د)، فيما يقي تناول الأطعمة أو المكملات التي تحتوي على الكالسيوم وفيتامين (د) من الهشاشة.

وقدر مختصون نسبة المواطنين الذين يعانون من نقص او عدم كفاية فيتامين (د) بأكثر من 70 %، فيما تقدر النسبة العالمية بنحو 50 %.

ودعوا، المواطنين الى التعرض لأشعة الشمس من 10-15 دقيقة في اليوم لتتمكن أجسامهم من إنتاج ما تحتاجه من فيتامين (د)، مؤكدين أهمية الفحص المبكر للوقاية من سرطان الثدي، وأهمية العلاج المبكر للشفاء من هذا المرض.